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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:20
BIGor написав:
Походу в Німеччині вони вже назавжди.
Что бы далеко не ходить, малая занималась в Гете, там в группе было две медсестры. С одной из них познакомилась(операционная медсестра в львовской больнице скорой помощи) , дык после прохождения всего лишь А1 одна оказалась в Германии. Написала, что уже там работает, дали общагу + посещает курсы немецкого.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:19
rjkz написав:
Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально.
Смотря как жить.
ПросрАить можно любые деньги.
Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты.
Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа.
Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации.
Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж.
Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке.
В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год.
Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем.
Из 10к сколько остаётся после налогов?
Сколько садик стоит? Сколько жилье?
прикинем. При зарплате даже 175к(я не хочу считать от 105 ибо это не человеческие условия жизни, а 175к, на мой взгляд минимальная достойная ЗП в NY) это тяжело ... Итак. Где-то после самой дешевой страховки и 8% на 401к человек будет иметь приблизительно 9800к чистыми. Из них 3500$ вычтем медианную cтоимость аренды в Бруклине, 1к на машину, 4к садиков/школ(в расчет беру самые дешёвые, но с учётом 529го плана) в среднем на 2х детей.остается 1500 на еду.ну и немного на развлечение останется.итог: 175к минимальный доход на семью что бы жить в NY.
По электрикам я не просто так сказал. Есть знакомый с ломанным английским. В метро NY получает 103к через пару лет после эмиграции. Жена его где-то в торговли. Как раз около 70к и имеет.
Если дети более взрослые - то да. Экономнее получится. Не спорю. Но там другие моменты. Тогда каждому по машине и с 4к спускается до 2-3к в месяц затраты на детей.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:28
rjkz написав:
В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800.
Это все в не стремном районе и не клоповник.
Типа хруща.
А не подскажите где нынче такая шара? Цены приведены ковидные. Нынче убитая студия на ББ стартует от 1750$
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