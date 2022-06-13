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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:20

  BIGor написав:Походу в Німеччині вони вже назавжди.

Что бы далеко не ходить, малая занималась в Гете, там в группе было две медсестры. С одной из них познакомилась(операционная медсестра в львовской больнице скорой помощи) , дык после прохождения всего лишь А1 одна оказалась в Германии. Написала, что уже там работает, дали общагу + посещает курсы немецкого.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:19

  rjkz написав:

Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально.
Смотря как жить.
ПросрАить можно любые деньги.
Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты.
Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа.
Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации.
Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж.
Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке.
В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год.
Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем.

Из 10к сколько остаётся после налогов? :) Сколько садик стоит? Сколько жилье? :)
прикинем. При зарплате даже 175к(я не хочу считать от 105 ибо это не человеческие условия жизни, а 175к, на мой взгляд минимальная достойная ЗП в NY) это тяжело ... Итак. Где-то после самой дешевой страховки и 8% на 401к человек будет иметь приблизительно 9800к чистыми. Из них 3500$ вычтем медианную cтоимость аренды в Бруклине, 1к на машину, 4к садиков/школ(в расчет беру самые дешёвые, но с учётом 529го плана) в среднем на 2х детей.остается 1500 на еду.ну и немного на развлечение останется.итог: 175к минимальный доход на семью что бы жить в NY.
По электрикам я не просто так сказал. Есть знакомый с ломанным английским. В метро NY получает 103к через пару лет после эмиграции. Жена его где-то в торговли. Как раз около 70к и имеет.
Если дети более взрослые - то да. Экономнее получится. Не спорю. Но там другие моменты. Тогда каждому по машине и с 4к спускается до 2-3к в месяц затраты на детей.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:28

  rjkz написав:

В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800.
Это все в не стремном районе и не клоповник.
Типа хруща.

А не подскажите где нынче такая шара? Цены приведены ковидные. Нынче убитая студия на ББ стартует от 1750$ :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 00:18

  Понаехал написав:
  rjkz написав:

Не знаю как в Остине, в НЙ вполне нормально.
Смотря как жить.
ПросрАить можно любые деньги.
Это чуть меньше 10 куе в месяц. На 10 куе зарплаты Эйрмакс готов был бросить свою прелесць еще до войны и ринуться в любую точку планеты.
Зарплата электрика в МТА - это не так много, там в основном ради бенефитов работают, гарантированной работы до пенсии (потому что юнион) и работа ненапряжная. Например, норматив на замену дворников на автобусе - 4 часа.
Да, так вот, я уже писал, электрик (если это мейнтейнер, а не хелпер) имеет со старта в МТА 32,5 доллара в час (65 куе в год), за 5-10 лет постепенно дотягивает до 50+ (Зависит от тренингов, сертификатов, депАртмента.это какраз примерно 105 куе в год и есть) и дальше поднимают очень медленно на величину CPI. Есть правда и мейнтейнеры с очень высокой синьорити, которые с овертаймами имеют 140 куе в год. Но это надо всю жизнь работать в не только в МТА, а в одном депАртменте и даже на одной локации.
Такая работа как якорь - не бросишь, потому что не захочешь терять бенефиты на старость. Есть люди, которые каждый день ездят на работу в НЙ из Пенсильвании и Н-Дж.
Примерно 100 куе в год - это нормальная зп электрика на стройке.
В целом по НЙ основная часть людей зарабатывает в диапазоне 50-100 куе в год.
Не забывайте, что это ворота в США для эмигрантов и они стартуют далеко не всегда с высоких позиций, не у всех есть язык, не у всех есть востребованная на местном лейбор-маркете профессия/квалификация. Хотя есть и такие, кто на второй-третий год уже 300 куе зарабатывает. Но это уже адаптированные для местных стандартов инженеры со свободным Инглишем.

Из 10к сколько остаётся после налогов? :) Сколько садик стоит? Сколько жилье? :)
прикинем. При зарплате даже 175к(я не хочу считать от 105 ибо это не человеческие условия жизни, а 175к, на мой взгляд минимальная достойная ЗП в NY) это тяжело ... Итак. Где-то после самой дешевой страховки и 8% на 401к человек будет иметь приблизительно 9800к чистыми. Из них 3500$ вычтем медианную cтоимость аренды в Бруклине, 1к на машину, 4к садиков/школ(в расчет беру самые дешёвые, но с учётом 529го плана) в среднем на 2х детей.остается 1500 на еду.ну и немного на развлечение останется.итог: 175к минимальный доход на семью что бы жить в NY.
По электрикам я не просто так сказал. Есть знакомый с ломанным английским. В метро NY получает 103к через пару лет после эмиграции. Жена его где-то в торговли. Как раз около 70к и имеет.
Если дети более взрослые - то да. Экономнее получится. Не спорю. Но там другие моменты. Тогда каждому по машине и с 4к спускается до 2-3к в месяц затраты на детей.


Ну, во первых, в НЙ машина - это обуза. Если она не нужна для зарабатывания денег, то проще без нее.
3,5 к рента - ну да, можно. Но можно и за 2-2,5 вполне приличное (по НЙ меркам жилье рентовать) садики - от 800 баксов нормальные, мне не прищлось с ними иметь дело это со слов знакомых.
401к - это здорово, обычно это с бОльших зарплат имеет смысл ну и обычно эмплоер мачит столько-же.
В любом случае, это накопления, а не расходы.
со 175к- 9800 чистыми? странно, должно больше намного быть. Может Вы налоги Тексаса на НЙ переложили?

103 - это 50 в час и есть. Может в удачный департмент попал, может это с овертаймами. Английский там хоть какой сгодится. Спросите его с чего он стартовал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 01:12

  Понаехал написав:
  rjkz написав:

В НЙ комната от 500 баксов, студия от 1200, 1-бедрум от 1600, 2 бедрум от 1800.
Это все в не стремном районе и не клоповник.
Типа хруща.

А не подскажите где нынче такая шара? Цены приведены ковидные. Нынче убитая студия на ББ стартует от 1750$ :)


Брайтон вообше не интересует.
На Сигейте знакомый снимает студию за 800 баксов и периодически съезжает от своей гф в комнату за 500-600 баксов.
Гораздо лучше район Шипсхедбей - 1 бдрм от 1600, за 1800 можно с намеком на ремонт снять. В районе Зи и Оушена.
На Ист 13 между Вурис и Зи стоят 2 дома КингзэндКвинс (Пасадена и Вествуд), знакомому подняли за 1 бдрм до 1900, но у них всегда чуть дороже было - там можно снять без посредников.
На том-же Шипсхедбее, но севернее Y и ближе к Ностранду (28, 29-я) можно, наверное, снять и дешевле, но там уже стремно.
Знакомый на углу Ю и Оушен снимает 1бдрм (правда это аномально мало) со свежим ремонтом за 1100.
Кто ищет тот находит.
Можно завалиться в Авалон и взять за 3,5 1бдрм, но они себя за лакшери преподносят.
Знакомый сдает на Кингсхайвей студию за 1300, на брайтоне за 1500, на оушен (между зи и уай)за 1500.

Да что я говорю - зайдите на Трулию и сами посмотрите.
Можно и за 10 куе найти. Было-бы желание.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 01:16

  rjkz написав:Ну, во первых, в НЙ машина - это обуза. Если она не нужна для зарабатывания денег, то проще без нее.
3,5 к рента - ну да, можно. Но можно и за 2-2,5 вполне приличное (по НЙ меркам жилье рентовать) садики - от 800 баксов нормальные, мне не прищлось с ними иметь дело это со слов знакомых.
401к - это здорово, обычно это с бОльших зарплат имеет смысл ну и обычно эмплоер мачит столько-же.
В любом случае, это накопления, а не расходы.
со 175к- 9800 чистыми? странно, должно больше намного быть. Может Вы налоги Тексаса на НЙ переложили?

103 - это 50 в час и есть. Может в удачный департмент попал, может это с овертаймами. Английский там хоть какой сгодится. Спросите его с чего он стартовал.

Город NY - это не весь штат NY. А не иметь машину в городе где лицензия таксиста передается по наследству... :) Ну это хз. У меня все знакомые имеют хотя бы одну.
По жилью - Вы опять говорите старые цены. Сейчас самый уибтый клоповник начинается от 1700$. Что-то терпимое начинается от 3х. Но это по утверждению моих знакомых( вечерком наберу и уточню). Садики по 800 - это шара :) я не верю в их существования, как человек платящий 1600$ в месяц за садик на окраине города. Но очень хочу их :) может 800 это при какой-то церкви или в периметре верёвочки/шнурка(те кто в теме NY - поймет)? =\
По 401k - в среднем народ откладывает 8% и им матчат 4%.

По налогам приблизительно так и остаётся(просто в калькулятор вбил для NY может он и ошибается):
Gross Pay14583.33
Federal2619.29
FICA904.17
Medicare211.46
State825.11
FLI74.52
SDI2.60
401k1166.67
Net Pay 8779.51
Если в чем ошибся - покажите вашу калькуляцию :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 01:26

  rjkz написав:
Брайтон вообше не интересует.
На Сигейте знакомый снимает студию за 800 баксов и периодически съезжает от своей гф в комнату за 500-600 баксов.
Гораздо лучше район Шипсхедбей - 1 бдрм от 1600, за 1800 можно с намеком на ремонт снять. В районе Зи и Оушена.
На Ист 13 между Вурис и Зи стоят 2 дома КингзэндКвинс (Пасадена и Вествуд), знакомому подняли за 1 бдрм до 1900, но у них всегда чуть дороже было - там можно снять без посредников.
На том-же Шипсхедбее, но севернее Y и ближе к Ностранду (28, 29-я) можно, наверное, снять и дешевле, но там уже стремно.
Знакомый на углу Ю и Оушен снимает 1бдрм (правда это аномально мало) со свежим ремонтом за 1100.
Кто ищет тот находит.
Можно завалиться в Авалон и взять за 3,5 1бдрм, но они себя за лакшери преподносят.
Знакомый сдает на Кингсхайвей студию за 1300, на брайтоне за 1500, на оушен (между зи и уай)за 1500.

Да что я говорю - зайдите на Трулию и сами посмотрите.
Можно и за 10 куе найти. Было-бы желание.

Я таких цен не видел уже полтора года года. :) Что есть трулио - не знаю. Но если они существуют - Остин в полтора раза дороже чем NY. Во что я, откровенно, не верю
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 01:27

rjkz
Николай, вы написали что машина в NY это обуза. Про цену парковок и штрафы от Денис.самсеберассказал слышал. А почём там такси? Ибо сабвей там реально гадюшник и лучше в него с пером и кастетом спускаться, ну и в грязной одежде.
Читал, давно, при папе-Буше вроде, что только лицензия таксиста там стоит 150куе на пять лет. И экзамен по знанию города при её выдаче принимают, ну не было смартфонов и навигаторов 30 лет назад.
Как вы думаете, это вместе с налогами, страховками и арендой 1К на ББ больше влияет на цену километра при поездке, чем цена галлона 87го или 91го?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 01:33

  барабашов написав:rjkz
Николай, вы написали что машина в NY это обуза. Про цену парковок и штрафы от Денис.самсеберассказал слышал. А почём там такси? Ибо сабвей там реально гадюшник и лучше в него с пером и кастетом спускаться, ну и в грязной одежде.
Читал, давно, при папе-Буше вроде, что только лицензия таксиста там стоит 150куе на пять лет. И экзамен по знанию города при её выдаче принимают, ну не было смартфонов и навигаторов 30 лет назад.
Как вы думаете, это вместе с налогами, страховками и арендой 1К на ББ больше влияет на цену километра при поездке, чем цена галлона 87го или 91го?

Убер нокаутировал кланы таксистов NY. Люфт - добил. :) Сабвей - можно ездить, но я , живя 3 недели там, предпочитал паром. Шикарный вариант. Работал в NY, жил в NJ :)
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