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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 чер, 2022 04:50
Понаехал написав: rjkz написав:
Брайтон вообше не интересует.
На Сигейте знакомый снимает студию за 800 баксов и периодически съезжает от своей гф в комнату за 500-600 баксов.
Гораздо лучше район Шипсхедбей - 1 бдрм от 1600, за 1800 можно с намеком на ремонт снять. В районе Зи и Оушена.
На Ист 13 между Вурис и Зи стоят 2 дома КингзэндКвинс (Пасадена и Вествуд), знакомому подняли за 1 бдрм до 1900, но у них всегда чуть дороже было - там можно снять без посредников.
На том-же Шипсхедбее, но севернее Y и ближе к Ностранду (28, 29-я) можно, наверное, снять и дешевле, но там уже стремно.
Знакомый на углу Ю и Оушен снимает 1бдрм (правда это аномально мало) со свежим ремонтом за 1100.
Кто ищет тот находит.
Можно завалиться в Авалон и взять за 3,5 1бдрм, но они себя за лакшери преподносят.
Знакомый сдает на Кингсхайвей студию за 1300, на брайтоне за 1500, на оушен (между зи и уай)за 1500.
Да что я говорю - зайдите на Трулию и сами посмотрите.
Можно и за 10 куе найти. Было-бы желание.
Я таких цен не видел уже полтора года года.
Что есть трулио - не знаю. Но если они существуют - Остин в полтора раза дороже чем NY. Во что я, откровенно, не верю
Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.
Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.
Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.
Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков.
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rjkz
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Додано: Пон 13 чер, 2022 05:03
барабашов написав:rjkz
Николай, вы написали что машина в NY это обуза. Про цену парковок и штрафы от Денис.самсеберассказал слышал. А почём там такси? Ибо сабвей там реально гадюшник и лучше в него с пером и кастетом спускаться, ну и в грязной одежде.
Читал, давно, при папе-Буше вроде, что только лицензия таксиста там стоит 150куе на пять лет. И экзамен по знанию города при её выдаче принимают, ну не было смартфонов и навигаторов 30 лет назад.
Как вы думаете, это вместе с налогами, страховками и арендой 1К на ББ больше влияет на цену километра при поездке, чем цена галлона 87го или 91го?
Денису - респект, интересный блогер. Я-бы даже сказал - репортер.
Юбер в каждый момент времени выкатывает разный прайс. Зависит от расстояния и локации. Система сама считает . МОжно проехаться за 150 баксов в часовую поездку, а можно и в 60. Можно за 8-10 долларов проехать 10 минутную поездку.
Когда-то возвращался из Н-Дж за 140, сейчас наверняка это больше 200.
Желтое такси практически загнулось под давлением Юбера и Лифта.
Есть знакомый таксист на пенсии, который рад как ребенок, что успел уйти на пенсию до появления оных сервисов.
Сабвей - да,гадюшник, высокая преступность. Но надо отдавать себе отчет, что есть районы, в которых лучше не селиться и не появляться. В нормальных районах ситуация лучше. К этому привыкаешь и перестаешь замечать.
На трейне порой в 2 раза быстрей добраться чем на машине. В автобусах ситуация намного лучше, но длительность поездки больше.
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rjkz
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Додано: Пон 13 чер, 2022 05:15
rjkz написав:
Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.
Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.
Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.
Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков.
У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.
NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравились
уже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 05:21
rjkz написав:
По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.
Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.
Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.
Вода подорожала, обслуживание и тд.
Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.
ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.
Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.
В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.
В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.
Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NY
В принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестицию
кстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору?
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