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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 43444546 Додано: Пон 13 чер, 2022 04:50 Понаехал написав: rjkz написав:

Брайтон вообше не интересует.

На Сигейте знакомый снимает студию за 800 баксов и периодически съезжает от своей гф в комнату за 500-600 баксов.

Гораздо лучше район Шипсхедбей - 1 бдрм от 1600, за 1800 можно с намеком на ремонт снять. В районе Зи и Оушена.

На Ист 13 между Вурис и Зи стоят 2 дома КингзэндКвинс (Пасадена и Вествуд), знакомому подняли за 1 бдрм до 1900, но у них всегда чуть дороже было - там можно снять без посредников.

На том-же Шипсхедбее, но севернее Y и ближе к Ностранду (28, 29-я) можно, наверное, снять и дешевле, но там уже стремно.

Знакомый на углу Ю и Оушен снимает 1бдрм (правда это аномально мало) со свежим ремонтом за 1100.

Кто ищет тот находит.

Можно завалиться в Авалон и взять за 3,5 1бдрм, но они себя за лакшери преподносят.

Знакомый сдает на Кингсхайвей студию за 1300, на брайтоне за 1500, на оушен (между зи и уай)за 1500.



Да что я говорю - зайдите на Трулию и сами посмотрите.

Можно и за 10 куе найти. Было-бы желание. Брайтон вообше не интересует.На Сигейте знакомый снимает студию за 800 баксов и периодически съезжает от своей гф в комнату за 500-600 баксов.Гораздо лучше район Шипсхедбей - 1 бдрм от 1600, за 1800 можно с намеком на ремонт снять. В районе Зи и Оушена.На Ист 13 между Вурис и Зи стоят 2 дома КингзэндКвинс (Пасадена и Вествуд), знакомому подняли за 1 бдрм до 1900, но у них всегда чуть дороже было - там можно снять без посредников.На том-же Шипсхедбее, но севернее Y и ближе к Ностранду (28, 29-я) можно, наверное, снять и дешевле, но там уже стремно.Знакомый на углу Ю и Оушен снимает 1бдрм (правда это аномально мало) со свежим ремонтом за 1100.Кто ищет тот находит.Можно завалиться в Авалон и взять за 3,5 1бдрм, но они себя за лакшери преподносят.Знакомый сдает на Кингсхайвей студию за 1300, на брайтоне за 1500, на оушен (между зи и уай)за 1500.Да что я говорю - зайдите на Трулию и сами посмотрите.Можно и за 10 куе найти. Было-бы желание.

Я таких цен не видел уже полтора года года. Что есть трулио - не знаю. Но если они существуют - Остин в полтора раза дороже чем NY. Во что я, откровенно, не верю Я таких цен не видел уже полтора года года.Что есть трулио - не знаю. Но если они существуют - Остин в полтора раза дороже чем NY. Во что я, откровенно, не верю



Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.

Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.

Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.

Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков. Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков. rjkz

Повідомлень: 13227 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6912 раз. Подякували: 3947 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 05:03 барабашов написав: rjkz

Николай, вы написали что машина в NY это обуза. Про цену парковок и штрафы от Денис.самсеберассказал слышал. А почём там такси? Ибо сабвей там реально гадюшник и лучше в него с пером и кастетом спускаться, ну и в грязной одежде.

Читал, давно, при папе-Буше вроде, что только лицензия таксиста там стоит 150куе на пять лет. И экзамен по знанию города при её выдаче принимают, ну не было смартфонов и навигаторов 30 лет назад.

Как вы думаете, это вместе с налогами, страховками и арендой 1К на ББ больше влияет на цену километра при поездке, чем цена галлона 87го или 91го? Николай, вы написали что машина в NY это обуза. Про цену парковок и штрафы от Денис.самсеберассказал слышал. А почём там такси? Ибо сабвей там реально гадюшник и лучше в него с пером и кастетом спускаться, ну и в грязной одежде.Читал, давно, при папе-Буше вроде, что только лицензия таксиста там стоит 150куе на пять лет. И экзамен по знанию города при её выдаче принимают, ну не было смартфонов и навигаторов 30 лет назад.Как вы думаете, это вместе с налогами, страховками и арендой 1К на ББ больше влияет на цену километра при поездке, чем цена галлона 87го или 91го?



Денису - респект, интересный блогер. Я-бы даже сказал - репортер.

Юбер в каждый момент времени выкатывает разный прайс. Зависит от расстояния и локации. Система сама считает . МОжно проехаться за 150 баксов в часовую поездку, а можно и в 60. Можно за 8-10 долларов проехать 10 минутную поездку.

Когда-то возвращался из Н-Дж за 140, сейчас наверняка это больше 200.

Желтое такси практически загнулось под давлением Юбера и Лифта.

Есть знакомый таксист на пенсии, который рад как ребенок, что успел уйти на пенсию до появления оных сервисов.

Сабвей - да,гадюшник, высокая преступность. Но надо отдавать себе отчет, что есть районы, в которых лучше не селиться и не появляться. В нормальных районах ситуация лучше. К этому привыкаешь и перестаешь замечать.

На трейне порой в 2 раза быстрей добраться чем на машине. В автобусах ситуация намного лучше, но длительность поездки больше. Денису - респект, интересный блогер. Я-бы даже сказал - репортер.Юбер в каждый момент времени выкатывает разный прайс. Зависит от расстояния и локации. Система сама считает . МОжно проехаться за 150 баксов в часовую поездку, а можно и в 60. Можно за 8-10 долларов проехать 10 минутную поездку.Когда-то возвращался из Н-Дж за 140, сейчас наверняка это больше 200.Желтое такси практически загнулось под давлением Юбера и Лифта.Есть знакомый таксист на пенсии, который рад как ребенок, что успел уйти на пенсию до появления оных сервисов.Сабвей - да,гадюшник, высокая преступность. Но надо отдавать себе отчет, что есть районы, в которых лучше не селиться и не появляться. В нормальных районах ситуация лучше. К этому привыкаешь и перестаешь замечать.На трейне порой в 2 раза быстрей добраться чем на машине. В автобусах ситуация намного лучше, но длительность поездки больше. rjkz

Повідомлень: 13227 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6912 раз. Подякували: 3947 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 05:15 rjkz написав: Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.

Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.

Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.

Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков. Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков.

У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.

NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравились уже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить. У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравилисьуже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить. Понаехал

Повідомлень: 3953 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 05:21 rjkz написав: По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.

Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.

Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.

Вода подорожала, обслуживание и тд.

Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.

ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.

Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.

В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.

В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.



По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.Вода подорожала, обслуживание и тд.Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.

Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NY

В принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестицию кстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору? Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NYВ принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестициюкстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору? Понаехал

Повідомлень: 3953 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 08:00 Re: Еміграція, заробітчанство Перед сном глянул фьючерсы.... 3838 sp500... Кажись полетели на 3600...

ЕС тоже базовую ставку поднимает. Чудные времена начались... Понаехал

Повідомлень: 3953 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 09:38 Вечерком глянул зарплаты по моей профессии в Bay area. Светит что-то около 100к/год. Нетто это сколько будет? Около 70? Т.е. 6к в месяц. Минус аренда жилья такого класса, как сейчас. Остаётся 3000 на жизнь. Чет как-то не впечатляет. Gastarbaiter Повідомлень: 2155 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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