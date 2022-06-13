Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 45464748> Додано: Пон 13 чер, 2022 10:38 Bolt написав: BIGor написав: Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.

Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.

ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить. ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.

Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались? Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались? BIGor

Повідомлень: 6200 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 10:48 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.

Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.

ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить. ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.

Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались? Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?

Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Bolt Повідомлень: 1176 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 10:58 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!

В какую страну планируете эмигрировать? В какую страну планируете эмигрировать? BIGor

Повідомлень: 6200 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17 alfredhaos написав: 40 минут на пустую болтовню нет, но кем они работали в польше? 40 минут на пустую болтовню нет, но кем они работали в польше?

Глянул мельком канал этого чувака, там классика: убер, автоподбор. Короче, если ничего особо не умеешь, то в любой стране будет тяжело. Глянул мельком канал этого чувака, там классика: убер, автоподбор. Короче, если ничего особо не умеешь, то в любой стране будет тяжело. Gastarbaiter Повідомлень: 2156 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить. ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.

Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались? Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?

Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками форуму не зафіксовано. Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками форуму не зафіксовано. Faceless

Модератор Повідомлень: 31635 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:35 BIGor написав: Bolt написав: Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!

В какую страну планируете эмигрировать? В какую страну планируете эмигрировать?

Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!

Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает. Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает. Bolt Повідомлень: 1176 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:38 Faceless написав: Bolt написав: BIGor написав: Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались? Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?

Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками флруму не зафіксовано. Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками флруму не зафіксовано.

Мене і так не заженуть, бо грошей на нерухомість не маю. (Так, хіба на гараж вистачить) Мене і так не заженуть, бо грошей на нерухомість не маю. (Так, хіба на гараж вистачить) Bolt Повідомлень: 1176 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:41 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.

Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?! Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!

В какую страну планируете эмигрировать? В какую страну планируете эмигрировать?

Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!

Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает. Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.

Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине. Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине. BIGor

Повідомлень: 6200 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: В какую страну планируете эмигрировать? В какую страну планируете эмигрировать?

Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!

Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает. Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.

Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине. Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине. Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Faceless

Модератор Повідомлень: 31635 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 11:55 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: В какую страну планируете эмигрировать? В какую страну планируете эмигрировать?

Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!

Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает. Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.

Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине. Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине.

Я не говорил, что совсем хорошо живётся. Под ЗБС имелся ввиду какой-то минимальный доход, который позволяет не вылизывать очко первому попавшемуся работодателю. Мну тоже десять дней как с роботы пидорок директор выпер. (Ну как выпер, трудовой договор не продолжил. Не сошлись во мнении, что в гос организации киздить все подряд можно только ему)

Просто эмигрировать забугор, чтобы что?! Я не говорил, что совсем хорошо живётся. Под ЗБС имелся ввиду какой-то минимальный доход, который позволяет не вылизывать очко первому попавшемуся работодателю. Мну тоже десять дней как с роботы пидорок директор выпер. (Ну как выпер, трудовой договор не продолжил. Не сошлись во мнении, что в гос организации киздить все подряд можно только ему)Просто эмигрировать забугор, чтобы что?! Bolt Повідомлень: 1176 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless