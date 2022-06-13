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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:38
Bolt написав: BIGor написав:
Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.
ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.
Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?
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BIGor
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:48
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
Цікаво, що вже і Канада почала пилососити наших громадян.
ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.
Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
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Bolt
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:58
Bolt написав:
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
В какую страну планируете эмигрировать?
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BIGor
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17
alfredhaos написав:
40 минут на пустую болтовню нет, но кем они работали в польше?
Глянул мельком канал этого чувака, там классика: убер, автоподбор. Короче, если ничего особо не умеешь, то в любой стране будет тяжело.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:19
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
ІМХО Мирошниченко на подсосе у польского правительства сидит. Создаёт позитивный имидж Польши, чтобы наших побольше туда заманить.
Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками форуму не зафіксовано.
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Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:35
BIGor написав: Bolt написав:
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
В какую страну планируете эмигрировать?
Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!
Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.
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Bolt
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:38
Faceless написав: Bolt написав: BIGor написав:
Польское правительство покупает блогеров, которые обманом заманивают бедных украинцев из рая на Земле в Польшу что бы те там мучались?
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
Якщо тут і є якісь "заганяли", то в них нульова ефективність, ще жодної угоди з нерухомості між учасниками флруму не зафіксовано.
Мене і так не заженуть, бо грошей на нерухомість не маю. (Так, хіба на гараж вистачить)
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Bolt
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:41
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Чтобы складки в ZUS платили. У него как-то серия, была как он в Украину съездил, сразу все наше обсирать. начал. Короче глянул пару серий проблевался.
Пы. СЫ. Если у нас на форуме сидит куча загонял от киевского до анатолийского бетона, то почему не может быть загонял в топку польской економики?!
В какую страну планируете эмигрировать?
Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!
Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.
Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине.
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BIGor
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:46
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
В какую страну планируете эмигрировать?
Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!
Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.
Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине.
Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє
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Faceless
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Додано: Пон 13 чер, 2022 11:55
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:
В какую страну планируете эмигрировать?
Мне в Украине ЗБС. Домик с басиком(час езды до польской границы, если тикать нужно будет) , аренда с двух квартир капает. Что ещё человеку нужно?!
Главное детишек спихнуть, а то на всех бюджета не хватает.
Ну Вы тогда зря в этой теме стараетесь. Если Вы круто устроились в Украине - это не означает что всем тут хорошо. Мне, например, тут жилье не светит - дорого, поэтому вариант уехать в какую-то нормальную страну с ипотекой. У каждого своя причина. А Вы можете создать отдельную ветку-обсуждение о том как хорошо живется в Украине.
Я не говорил, что совсем хорошо живётся. Под ЗБС имелся ввиду какой-то минимальный доход, который позволяет не вылизывать очко первому попавшемуся работодателю. Мну тоже десять дней как с роботы пидорок директор выпер. (Ну как выпер, трудовой договор не продолжил. Не сошлись во мнении, что в гос организации киздить все подряд можно только ему)
Просто эмигрировать забугор, чтобы что?!
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Bolt
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