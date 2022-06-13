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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:56
Faceless написав:
Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє
Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?
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