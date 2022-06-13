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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:38

  BIGor написав:
  Faceless написав:Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:39

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні

Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56

  Faceless написав:
  BIGor написав:Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)

Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.
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  #<1 ... 45464748
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