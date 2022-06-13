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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 45464748 Додано: Пон 13 чер, 2022 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? BIGor

Повідомлень: 6204 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 13:38 BIGor написав: Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Faceless

Модератор Повідомлень: 31640 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:39 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні

Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. BIGor

Повідомлень: 6204 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Faceless

Модератор Повідомлень: 31640 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56 Faceless написав: BIGor написав: Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)

Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. BIGor

Повідомлень: 6204 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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