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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 45464748 Додано: Пон 13 чер, 2022 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? BIGor

Повідомлень: 6205 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 13:38 BIGor написав: Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Faceless

Модератор Повідомлень: 31641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:39 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє

Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей? Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?

Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні

Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. BIGor

Повідомлень: 6205 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Faceless

Модератор Повідомлень: 31641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56 Faceless написав: BIGor написав: Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)

Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. BIGor

Повідомлень: 6205 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 15:21 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне. Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.

Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)

Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.

Не можу не погодитися.

Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок Не можу не погодитися.Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок Faceless

Модератор Повідомлень: 31641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7528 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 15:26 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий

(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало) Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)

Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип. Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.

Не можу не погодитися.

Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок Не можу не погодитися.Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок

Все вірно, з консалтингу в IT. Все вірно, з консалтингу в IT. BIGor

Повідомлень: 6205 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 15:57 Понаехал написав: rjkz написав: Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.

Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.

Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.

Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков. Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков.

У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.

NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравились уже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить. У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравилисьуже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить.



В новостях тоже говорят что дорожает, но по тому зипкоду, что я отслеживаю - не очень заметно. Потихоньку некоторые объекты уходят с листинга, но несколько я точно знаю что с существенным дисконтом от первоначальной цены.

Сейчас будет падение или нерост из-за 4мая/14июня/14июля, многие просто не пролазят под новый интересрейт. С октября, возможно опять начнут снижать и там будем посмотреть.

НЙ - это отличный город для старта, если человек уже адаптировался в другом месте - ему он не нужен. Именно поэтому работа в МТА при всех ее плюшках - не очень вариант, она не оставляет выбора.

В Манхеттене очень много симпатичных мест, но после БЛМ как-то стремно. Особенно, когда слышишь от "предводителей", что если что-то будет не по ихнему, то они возобновят. Конкретно это слышал касательно попыток отмены беззалогового освобождения.

Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.

Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится. В новостях тоже говорят что дорожает, но по тому зипкоду, что я отслеживаю - не очень заметно. Потихоньку некоторые объекты уходят с листинга, но несколько я точно знаю что с существенным дисконтом от первоначальной цены.Сейчас будет падение или нерост из-за 4мая/14июня/14июля, многие просто не пролазят под новый интересрейт. С октября, возможно опять начнут снижать и там будем посмотреть.НЙ - это отличный город для старта, если человек уже адаптировался в другом месте - ему он не нужен. Именно поэтому работа в МТА при всех ее плюшках - не очень вариант, она не оставляет выбора.В Манхеттене очень много симпатичных мест, но после БЛМ как-то стремно. Особенно, когда слышишь от "предводителей", что если что-то будет не по ихнему, то они возобновят. Конкретно это слышал касательно попыток отмены беззалогового освобождения.Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится. rjkz

Повідомлень: 13228 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6911 раз. Подякували: 3943 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 чер, 2022 16:07 Понаехал написав: rjkz написав: По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.

Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.

Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.

Вода подорожала, обслуживание и тд.

Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.

ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.

Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.

В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.

В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.



По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.Вода подорожала, обслуживание и тд.Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.

Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NY

В принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестицию кстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору? Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NYВ принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестициюкстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору?



На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.

Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.

Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам. На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам. rjkz

Повідомлень: 13228 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6911 раз. Подякували: 3943 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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