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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:56
Faceless написав:
Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє
Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?
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Додано: Пон 13 чер, 2022 13:38
BIGor написав: Faceless написав:
Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє
Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?
Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:39
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Краще будьте чесними - не "не світить", а просто нецікаво. В Україні навіть по долютневим цінам не було дорожче, ніж в в середньому по Європі, і навіть була яка-ніяка іпотека, просто ви зробили вибір і ставку на інші країни. Кожному своє
Нецікаво? Тобто кинули жити в Києві і переїхали в батьківську хату не через те що дорого і брак грошей, а просто через "нецікаво"? Ви може ще похвалитесь знанням моїх фінансових можливостей?
Ну, власне навіть такі обставини я б назвав "нецікаво". Ваші фінансові можливості тут ні до чого, тим паче за межами України вони не виростуть, принаймні швидко. Та й Україна - не лише Київ. Тому так - нецікаво. Ви ж це доводите в різних темах чи не щодня, ваша зацікавленість в Польщі помітна одразу. Хоча придбати те ж житло в Польщі не буде якось суттєво легше (звісно, якщо порівнювати порівнюване), ніж в Україні
Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:43
BIGor написав:
Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.
Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56
Faceless написав: BIGor написав:
Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.
Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)
Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:21
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Нічого не зрозуміло. З того що я бачу - житло в Україні дуже недоступне. Для когось воно доступне (історії про масажисток які купляють нову квартиру раз на 2 роки), для моєї сімї недоступне.
Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)
Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.
Не можу не погодитися.
Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:26
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Ну, якщо в Польщі аналогічне житло для вас раптом більш доступне, ніж в Україні - я за вас тільки радий
(про масажисток не в курсі, але більш прозаїчних історій знаю чимало)
Якщо не вийшло закріпитися і купити в Києві за 12 років, то не треба кормити до кінця життя лендлордів, а треба щось міняти в житті. Не виходить - міняй - це дуже гарний принцип.
Не можу не погодитися.
Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок
Все вірно, з консалтингу в IT.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:57
Понаехал написав: rjkz написав:
Остин вполне может сейчас быть дороже НЙ.
Из НЙ валят во ФлОриду и Тексас шо глухонемые.
Мне вообще было интересно наблюдать как дорожает все и дешевеет НЙ.
Трулия - аналог Зиллоу, мне больше нравится. Намного реальней. Намного меньше фейков.
У нас сейчас тоже началось веселье. Продажи домов упали на 30%... Инфраструктура переполнена. По приложениям - в наших краях Zillow и Redfin. Для аренды - апартамент.ком. Вполне себе приличные и без фейков.
NY за год добавил 25-30% стоимости в зависимости от района. Отслеживаю понемногу. Как раз вдоль Гудзона. Мне шибко эти 2 берега понравились
уже б и переехал, да жене NY не нравится в плане того , что б детей там растить.
В новостях тоже говорят что дорожает, но по тому зипкоду, что я отслеживаю - не очень заметно. Потихоньку некоторые объекты уходят с листинга, но несколько я точно знаю что с существенным дисконтом от первоначальной цены.
Сейчас будет падение или нерост из-за 4мая/14июня/14июля, многие просто не пролазят под новый интересрейт. С октября, возможно опять начнут снижать и там будем посмотреть.
НЙ - это отличный город для старта, если человек уже адаптировался в другом месте - ему он не нужен. Именно поэтому работа в МТА при всех ее плюшках - не очень вариант, она не оставляет выбора.
В Манхеттене очень много симпатичных мест, но после БЛМ как-то стремно. Особенно, когда слышишь от "предводителей", что если что-то будет не по ихнему, то они возобновят. Конкретно это слышал касательно попыток отмены беззалогового освобождения.
Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.
Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:07
Понаехал написав: rjkz написав:
По жилью сейчас пытаются раздувать цены, но онии не раздуваются.
Из НЙ (города) народ продолжает валить. Учетка и интерес повышается и еще будет повышаться. Инфляция заставляет лендлордов пытаться поднять прайс. КонЭдисон в начале года выкатил ВСЕМ билл Х3, потом правда снизил, но не до старых цен.
Ойл в ноябре был 2,45 за галлон, месяц назад 5,67 потом снизился до 5,15.
Вода подорожала, обслуживание и тд.
Проблема в том, что поток эмигрантов еще далек от доковидных времен и народ продолжает валить из НЙ.
ЦЕны на продажк тоже присели, хотя последние пару месяцев под контракт пожли аппартменты, которые висели больше года на маркете, но с существенным дисконтом.
Конкретно знакомы на Сигейте недели 2 назад снял комнату за 550. В прошлый раз полгода назад в районе КониАйленд Хаспитал снимал комнату за 600.
В феврале знакомые перездали 1бдрм в районе Оушен и Зи за 1800. До этого сдавали 2 года другим людям за те-же 1800.
В апреле подняли в КингзэндКвинс знакомому с 1795 до 1900 за 1 бдрм.
Ок... В итоге имеем что центр Остина сравнялся с Манхэттен, а окраины перегнали окраины NY в цене. Зарплаты значительно отстают от NY. По ка что дешевле услуги, сигареты и бензин.... Вывод - NY выглядит более привлекательным. Зря Гриша Эббот автобусами отправляет в Вашингтон нелегалов... Надо в NY
В принципе даже при ставке 6% людям можно пытаться что-то будет смотреть на 30 лет как инвестицию
кстати... HOA в NY на жильцах или лендлорде по договору?
На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.
Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.
Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:16
rjkz написав:
Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.
Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится.
Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете.
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