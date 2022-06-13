Gastarbaiter написав:rjkz написав:Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.
Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится.
Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете.
При деБлазио (погоняло дебилазио) НЙ превратился в нечто напоминающее.
Есть районы в которых все еще спокойно, но есть и такие, где даже днем опасно.
Просто туде не надо соваться Северный Манхеттен, север Бруклина, почти весь Бронкс, некоторые районы Квинса. Стейтен Айленд - спокойный.
Сейчас новый мэр Эрик Адамс (черный, но бывший полицейский) пытается и преступность в рамки всунуть и с блмщиками не конфликтовать.
В общем-то можно спокойно жить не влазя в криминальные районы, но еще поземка - место, где может случиться что угодно и где угодно. Мэр приступил к соим обязаннастям с начала года и сразу взялся за подземку. Стало чуть лучше, но до идеала (времен Джулиани) далеко.