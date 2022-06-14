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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:41
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.
Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится.
Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете.
При деБлазио (погоняло дебилазио) НЙ превратился в нечто напоминающее.
Есть районы в которых все еще спокойно, но есть и такие, где даже днем опасно.
Просто туде не надо соваться Северный Манхеттен, север Бруклина, почти весь Бронкс, некоторые районы Квинса. Стейтен Айленд - спокойный.
Сейчас новый мэр Эрик Адамс (черный, но бывший полицейский) пытается и преступность в рамки всунуть и с блмщиками не конфликтовать.
В общем-то можно спокойно жить не влазя в криминальные районы, но еще поземка - место, где может случиться что угодно и где угодно. Мэр приступил к соим обязаннастям с начала года и сразу взялся за подземку. Стало чуть лучше, но до идеала (времен Джулиани) далеко.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 23:56
rjkz написав:
На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.
Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.
Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам.
Про школы это понятно. Про ваши условия оренды- приятно удивлён.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 00:55
Понаехал написав: rjkz написав:
На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.
Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.
Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам.
Про школы это понятно. Про ваши условия оренды- приятно удивлён.
Я снимал за 1800, отдельно платил еще электричество и интернет (все вместе долларов 200), а мой лендлорд из этих 1800 отдавал 800 за мейнтаненс.
Сейчас 818, какой-то перерасчет сделали, а он уже другим людям за те-же 1800 сдает.
В Кингзэндквинс вода и электрика отдельно, у тех ребят, что снимают за 1100 электрика и газ отдельно. За газ долларов 20-30 в месяц, но у них не кооп вроде.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 01:43
Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.
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