Gastarbaiter написав: rjkz написав: Поэтому сейчас разумнее селиться в местах преимущественного проживания белых, это районы юга Бруклина, но надо смотреть еще и по локации. Тот-же Брайтон с одной стороны граничит с Кони-Айленд, где не очень контингент. Мой вожделенный Манхеттен-Бич для покупки не по карману, а для рента там только один билдинг.

Южная часть Шипсхедбея - самое оно во всех отнощениях. Еще Мидвуд и Бенсонхерст, но там что-то тоже начинает назревать. Несколько лет назад был очень престижный Бей-Ридж, но сейчас там уже стремновато становится.

Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете.

Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете. Такое впечатление, что вы про какую-то Макеевку или Улан-Удэ пишете.



При деБлазио (погоняло дебилазио) НЙ превратился в нечто напоминающее.

Есть районы в которых все еще спокойно, но есть и такие, где даже днем опасно.

Просто туде не надо соваться Северный Манхеттен, север Бруклина, почти весь Бронкс, некоторые районы Квинса. Стейтен Айленд - спокойный.

Сейчас новый мэр Эрик Адамс (черный, но бывший полицейский) пытается и преступность в рамки всунуть и с блмщиками не конфликтовать.

При деБлазио (погоняло дебилазио) НЙ превратился в нечто напоминающее.

Есть районы в которых все еще спокойно, но есть и такие, где даже днем опасно.

Просто туде не надо соваться Северный Манхеттен, север Бруклина, почти весь Бронкс, некоторые районы Квинса. Стейтен Айленд - спокойный.

Сейчас новый мэр Эрик Адамс (черный, но бывший полицейский) пытается и преступность в рамки всунуть и с блмщиками не конфликтовать.

В общем-то можно спокойно жить не влазя в криминальные районы, но еще поземка - место, где может случиться что угодно и где угодно. Мэр приступил к соим обязаннастям с начала года и сразу взялся за подземку. Стало чуть лучше, но до идеала (времен Джулиани) далеко.

rjkz

На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.

Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.

На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.

Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.

Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам.

Про школы это понятно. Про ваши условия оренды- приятно удивлён.

Понаехал

Повідомлень: 3953 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 00:55 Понаехал написав: rjkz написав:

На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.

Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.

Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам. На лендлорде. Можно найти коопы, с разрешенным саблизом, где вообще все включено в мейнтаненс. Тогда платить только рент и интернет-тв-домтелефон.Найти такой вариант - неплохо, за коопами лучше следят, чем за кондо. Если конечно это не что-то типа Авалона или Ошианы.Кстати, если дети, то локацию надо выбирать по школе/школам.

Про школы это понятно. Про ваши условия оренды- приятно удивлён. Про школы это понятно. Про ваши условия оренды- приятно удивлён.



Я снимал за 1800, отдельно платил еще электричество и интернет (все вместе долларов 200), а мой лендлорд из этих 1800 отдавал 800 за мейнтаненс.

Сейчас 818, какой-то перерасчет сделали, а он уже другим людям за те-же 1800 сдает.

rjkz

Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.

antey1969

antey1969 написав: Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.

Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

https://youtu.be/qZneX6jQy5o

Bolt

Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

Bolt написав: antey1969 написав: Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.

Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

https://youtu.be/qZneX6jQy5o

Цікаво, може це пояснює рандомну видачу повісточок у входів в магазини?

BIGor

Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

https://youtu.be/qZneX6jQy5o Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

Цікаво, може це пояснює рандомну видачу повісточок у входів в магазини? Цікаво, може це пояснює рандомну видачу повісточок у входів в магазини? BIGor

Повідомлень: 6208 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 08:24 BIGor написав: Bolt написав: antey1969 написав: Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны. Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.

Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

https://youtu.be/qZneX6jQy5o Вот тут с 8й минуты, КМК неплохое объяснение, почему власть не выпускает мужиков:

Цікаво, може це пояснює рандомну видачу повісточок у входів в магазини? Цікаво, може це пояснює рандомну видачу повісточок у входів в магазини?

antey1969 написав: Постепенно за рубеж просачивается наше мужское население. ХЗ какими путями, но похоже тропы уже натоптаны.

"Волонтёрят"

Грйс-мэн

BIGor написав: Faceless написав: Склалося враження, що ви й сферу діяльності змінили. Теж серйозний крок

Все вірно, з консалтингу в IT.

А в какое направление/язык в IT перешли ?

Почему тогда пишете, что жилье недоступно.

Не сразу, но со временем можно насобирать.

vladimir07

Все вірно, з консалтингу в IT. Все вірно, з консалтингу в IT.



А в какое направление/язык в IT перешли ?

Почему тогда пишете, что жилье недоступно.

