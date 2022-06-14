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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:04
Віктор Трегубов: щодо України — особисте.
Колись я сказав собі, що я звідси не поїду. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер навіть якщо її повністю відкинути та залишити суто прагматичну — теж.
Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах, я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.
Усі аргументи, що були раніше, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, і знаю, що зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна отримати хоч у окопі, був би Старлінк та голова на плечах. Суспільні стосунки навкруги? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як стрімко змінюються в нашій країні.
Комфортне середовище? Воно теж прогресує, але в крайньому випадку на своїй малій ділянці ти зможеш зробити його сам. Побутова бюрократія ще є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба з правосуддям, це так.
Разом з тим — довга низка переваг. Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни. Нормальний рітейл, агрегатори таксі, абсолютна оцифровка розрахунків, дешевий та якісний Інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків. Нову Пошту може лаяти тільки той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.
Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.
Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.
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zerocool
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:17
zerocool написав:
Віктор Трегубов: щодо України — особисте.
Колись я сказав собі, що я звідси не поїду. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер навіть якщо її повністю відкинути та залишити суто прагматичну — теж.
Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах, я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.
Усі аргументи, що були раніше, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, і знаю, що зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна отримати хоч у окопі, був би Старлінк та голова на плечах. Суспільні стосунки навкруги? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як стрімко змінюються в нашій країні.
Комфортне середовище? Воно теж прогресує, але в крайньому випадку на своїй малій ділянці ти зможеш зробити його сам. Побутова бюрократія ще є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба з правосуддям, це так.
Разом з тим — довга низка переваг. Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни. Нормальний рітейл, агрегатори таксі, абсолютна оцифровка розрахунків, дешевий та якісний Інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків. Нову Пошту може лаяти тільки той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.
Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.
Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.
Це все скінчилось, зараз розплата за безтурботні роки. Потрібні будуть "пушки замість ̶о̶л̶і̶ї̶ доріг"
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fox767676
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:18
zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".
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BIGor
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:22
zerocool написав:
Віктор Трегубов: щодо України — особисте.
Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах
Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни.
Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:00
BIGor написав:zerocool
нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".
Ну ему-ж надо что-то говорить почему он не смог адаптироваться в США.
То США какахами забрасывает, теперь новая песня - как в Украине все заипись и дешево.
Отправления через Мист Экспресс - курьер приезжает в течении 20-40 минут и за 2 недели посылки уже у ребят в ВСУ (адресно).
Основана львовянином (нежданчик? Зря какахами забрасывали?), с первых дней войны организовали сбор, упаковку и переправку гуманитарки. Бесплатно. Основатель сам по 20 часов в день грузил машины.
Респект!
Он-бы еще с укрпоштой сравнил.
Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.
Народ в месяц зарабатывает как в США за день.
Этого писателя на 300 баксов в месяц посдить как Болта, что он там петь начнет?
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rjkz
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:14
BIGor написав:zerocool
нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".
Так цілком по темі.
Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.
І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно
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zerocool
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