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#<1 ... 47484950 Додано: Вів 14 чер, 2022 15:04 Re: Еміграція, заробітчанство Віктор Трегубов: щодо України — особисте.



Колись я сказав собі, що я звідси не поїду. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер навіть якщо її повністю відкинути та залишити суто прагматичну — теж.



Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах, я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.



Усі аргументи, що були раніше, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, і знаю, що зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна отримати хоч у окопі, був би Старлінк та голова на плечах. Суспільні стосунки навкруги? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як стрімко змінюються в нашій країні.



Комфортне середовище? Воно теж прогресує, але в крайньому випадку на своїй малій ділянці ти зможеш зробити його сам. Побутова бюрократія ще є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба з правосуддям, це так.



Разом з тим — довга низка переваг. Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни. Нормальний рітейл, агрегатори таксі, абсолютна оцифровка розрахунків, дешевий та якісний Інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків. Нову Пошту може лаяти тільки той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.



Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.



Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати. zerocool

Повідомлень: 189 З нами з: 22.03.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 15:17 zerocool написав: Віктор Трегубов: щодо України — особисте.



Колись я сказав собі, що я звідси не поїду. Тоді цей вибір мав емоційну компоненту. Тепер навіть якщо її повністю відкинути та залишити суто прагматичну — теж.



Я просто розумію просту штуку. Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах, я зможу, навіть якщо мені кінцівки відірве. А з таким достатком тут я зможу забезпечити собі більший комфорт життя, ніж будь-де на Заході, зі значно меншим гемороєм.



Усі аргументи, що були раніше, не здаються принциповими. Освіта? Я знаю їй ціну, і знаю, що зараз хороші знання з більшості теоретичних предметів можна отримати хоч у окопі, був би Старлінк та голова на плечах. Суспільні стосунки навкруги? Я достатньо поїздив, щоб не ідеалізувати в цьому плані закордон, а також щоб помічати, як стрімко змінюються в нашій країні.



Комфортне середовище? Воно теж прогресує, але в крайньому випадку на своїй малій ділянці ти зможеш зробити його сам. Побутова бюрократія ще є, але вже фікситься. Критична проблема поки що хіба з правосуддям, це так.



Разом з тим — довга низка переваг. Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни. Нормальний рітейл, агрегатори таксі, абсолютна оцифровка розрахунків, дешевий та якісний Інтернет, Хелсі, швидка доставка чого завгодно куди завгодно, від їжі до танків. Нову Пошту може лаяти тільки той, хто жодного разу не мав справи з Meest Express.



Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.



Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.

Це все скінчилось, зараз розплата за безтурботні роки. Потрібні будуть "пушки замість ̶о̶л̶і̶ї̶ доріг" Це все скінчилось, зараз розплата за безтурботні роки. Потрібні будуть "пушки замість ̶о̶л̶і̶ї̶ доріг" fox767676 Повідомлень: 270 З нами з: 13.06.20 Подякував: 127 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 15:18 zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство". BIGor

Повідомлень: 6211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 15:22 zerocool написав: Віктор Трегубов: щодо України — особисте.

Заробляти тут не менш, ніж чотиризначну суму у доларах



Майже вся сфера індивідуальних послуг в нас працює на небаченому рівні за смішні ціни.

Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? BIGor

Повідомлень: 6211 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 16:00 BIGor написав: zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство". нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".



Ну ему-ж надо что-то говорить почему он не смог адаптироваться в США.

То США какахами забрасывает, теперь новая песня - как в Украине все заипись и дешево.

Отправления через Мист Экспресс - курьер приезжает в течении 20-40 минут и за 2 недели посылки уже у ребят в ВСУ (адресно).

Основана львовянином (нежданчик? Зря какахами забрасывали?), с первых дней войны организовали сбор, упаковку и переправку гуманитарки. Бесплатно. Основатель сам по 20 часов в день грузил машины.

Респект!

Он-бы еще с укрпоштой сравнил.

Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.

Народ в месяц зарабатывает как в США за день.

Этого писателя на 300 баксов в месяц посдить как Болта, что он там петь начнет? Ну ему-ж надо что-то говорить почему он не смог адаптироваться в США.То США какахами забрасывает, теперь новая песня - как в Украине все заипись и дешево.Отправления через Мист Экспресс - курьер приезжает в течении 20-40 минут и за 2 недели посылки уже у ребят в ВСУ (адресно).Основана львовянином (нежданчик? Зря какахами забрасывали?), с первых дней войны организовали сбор, упаковку и переправку гуманитарки. Бесплатно. Основатель сам по 20 часов в день грузил машины.Респект!Он-бы еще с укрпоштой сравнил.Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.Народ в месяц зарабатывает как в США за день.Этого писателя на 300 баксов в месяц посдить как Болта, что он там петь начнет? rjkz

Повідомлень: 13235 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6918 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 16:14 BIGor написав: zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство". нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".

Так цілком по темі.

Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.

І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно Так цілком по темі.Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно zerocool

Повідомлень: 189 З нами з: 22.03.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 47484950 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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