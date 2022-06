Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 48495051 Додано: Вів 14 чер, 2022 18:30 BIGor написав: zerocool написав: BIGor написав: zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство". нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".

Так цілком по темі.

Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають. Так цілком по темі.Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.

То Ви пропонуєте мені лишатися в свому Крижополі до кінця моїх днів? Якось дико. Не можу зрозуміти логіку. То Ви пропонуєте мені лишатися в свому Крижополі до кінця моїх днів? Якось дико. Не можу зрозуміти логіку.



Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.





Якийсь нав'язаний комплекс меншовартості, вся Америка живе в невеликих містечках та субурбах, та й у Європі чим більше місто тим більше чорна брудна клоака. Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.Якийсь нав'язаний комплекс меншовартості, вся Америка живе в невеликих містечках та субурбах, та й у Європі чим більше місто тим більше чорна брудна клоака. zerocool

Додано: Вів 14 чер, 2022 18:34 Ромасик написав: BIGor написав: Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

а как надо? В барбершопе за 1500?



В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком. а как надо? В барбершопе за 1500?В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.

а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Додано: Вів 14 чер, 2022 18:37 Re: Еміграція, заробітчанство zerocool написав: Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха. Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.

Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.

Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.

Повідомлень: 6215 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 18:46 zerocool написав: Віктор Трегубов: щодо України — особисте.



Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.



Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.



Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.



Ось трохи на цю тему:

Более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим $1 миллион, могут покинуть Россию в этом году. "Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства".

https://www.currenttime.tv/a/millioner- ... 97090.html



Це вірно та цілком закономірно через політику пу.



Украину, по оценке авторов исследования глобальной экономической миграции, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров – это 42% всех граждан с миллионным состоянием.

https://www.currenttime.tv/a/millioner- ... 97090.html



А ось із цим я можу посперечатися. Дійсно, на початку війни багато людей з грошима виїхали. Однак, протягом останнього місяця спостерігається їх повернення. Можу судити по кількості запаркованих авто на Печерську біля крутих житлових будинків, яка значно зросла. Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.Ось трохи на цю тему:Более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим $1 миллион, могут покинуть Россию в этом году. "Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства".Це вірно та цілком закономірно через політику пу.Украину, по оценке авторов исследования глобальной экономической миграции, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров – это 42% всех граждан с миллионным состоянием.А ось із цим я можу посперечатися. Дійсно, на початку війни багато людей з грошима виїхали. Однак, протягом останнього місяця спостерігається їх повернення. Можу судити по кількості запаркованих авто на Печерську біля крутих житлових будинків, яка значно зросла. fler

Додано: Вів 14 чер, 2022 18:46 BIGor написав: Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру? Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль або квартиру?

Very bold of you, думати що якісь американці мають можливість хоч щось накопичувати, більшість з них не мають навіть $1000 за душею (так, це не жарти) - https://www.cnbc.com/2022/01/19/56perce ... vings.html

Very bold of you, думати що якісь американці мають можливість хоч щось накопичувати, більшість з них не мають навіть $1000 за душею (так, це не жарти) - https://www.cnbc.com/2022/01/19/56perce ... vings.html



Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.

Ну ось усе й з'ясували. Я зараз живу в різних містах, і зазвичай знімаю, що є з нерухомості - здаю. Знімати в сучасному світі дійсно куди зручніше, та вже й вигідніше, чим далі тим більшим буде цей тренд.



Де житиму на пенсії - поки не вирішив, але великі міста точно не моє, немає нічого сумнішого, ніж доживати життя в бетонній конурі. Very bold of you, думати що якісь американці мають можливість хоч щось накопичувати,з них не мають навіть $1000 за душею (так, це не жарти) -Ну ось усе й з'ясували.Я зараз живу в різних містах, і зазвичай знімаю, що є з нерухомості - здаю. Знімати в сучасному світі дійсно куди зручніше, та вже й вигідніше, чим далі тим більшим буде цей тренд.Де житиму на пенсії - поки не вирішив, але великі міста точно не моє, немає нічого сумнішого, ніж доживати життя в бетонній конурі. zerocool

Повідомлень: 192 З нами з: 22.03.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 18:50 BIGor написав: Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.

а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру? Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

что тут догадываться? Я знаю, парикмахеры в киосках за 100 зарабатывают 20К налегке. Практически без уплаты налогов, как и ты.

А вот сколько там зарабатывают парикмахеры и почему они зубы летают в Украину лечить?

И самое интересное, сколько жизней он будет копить на квартиру? что тут догадываться? Я знаю, парикмахеры в киосках за 100 зарабатывают 20К налегке. Практически без уплаты налогов, как и ты.А вот сколько там зарабатывают парикмахеры и почему они зубы летают в Украину лечить?И самое интересное, сколько жизней он будет копить на квартиру? Ромасик

Додано: Вів 14 чер, 2022 19:15 fler написав: Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно. Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.

вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть.

вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть. вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть. Ромасик

