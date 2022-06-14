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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:30

  BIGor написав:
  zerocool написав:
  BIGor написав:zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".

Так цілком по темі.
Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.

То Ви пропонуєте мені лишатися в свому Крижополі до кінця моїх днів? Якось дико. Не можу зрозуміти логіку.


Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.
Зображення

Якийсь нав'язаний комплекс меншовартості, вся Америка живе в невеликих містечках та субурбах, та й у Європі чим більше місто тим більше чорна брудна клоака.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:34

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.
а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.

Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:46

  zerocool написав:
Віктор Трегубов: щодо України — особисте.

Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.

Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.


Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.

Ось трохи на цю тему:
Более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим $1 миллион, могут покинуть Россию в этом году. "Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства".
https://www.currenttime.tv/a/millioner- ... 97090.html

Це вірно та цілком закономірно через політику пу.

Украину, по оценке авторов исследования глобальной экономической миграции, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров – это 42% всех граждан с миллионным состоянием.
https://www.currenttime.tv/a/millioner- ... 97090.html

А ось із цим я можу посперечатися. Дійсно, на початку війни багато людей з грошима виїхали. Однак, протягом останнього місяця спостерігається їх повернення. Можу судити по кількості запаркованих авто на Печерську біля крутих житлових будинків, яка значно зросла.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:46

  BIGor написав:Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Very bold of you, думати що якісь американці мають можливість хоч щось накопичувати, більшість з них не мають навіть $1000 за душею (так, це не жарти) - https://www.cnbc.com/2022/01/19/56perce ... vings.html

Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.

Ну ось усе й з'ясували. :mrgreen: Я зараз живу в різних містах, і зазвичай знімаю, що є з нерухомості - здаю. Знімати в сучасному світі дійсно куди зручніше, та вже й вигідніше, чим далі тим більшим буде цей тренд.

Де житиму на пенсії - поки не вирішив, але великі міста точно не моє, немає нічого сумнішого, ніж доживати життя в бетонній конурі.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:50

  BIGor написав:Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.
а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

что тут догадываться? Я знаю, парикмахеры в киосках за 100 зарабатывают 20К налегке. Практически без уплаты налогов, как и ты.
А вот сколько там зарабатывают парикмахеры и почему они зубы летают в Украину лечить?
И самое интересное, сколько жизней он будет копить на квартиру?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:15

  fler написав:Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.

вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть.
https://www.investopedia.com/personal-f ... ying-jobs/
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:35

  Ромасик написав:
  fler написав:Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.

вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть.
https://www.investopedia.com/personal-f ... ying-jobs/


Так, знаю, див. виділене :)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:11

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?

В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.
а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Перукар, працюючий на дядю в Тель-авіві, також віддає пів зарплати за однуху ( ведучи скромний способ життя) скирдує 1000 $, при тому, що така квартира коштуватиме ×10 від Київської ( до війни). В результаті обидва - бідняки.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:22

  zerocool написав:
  BIGor написав:zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".

Так цілком по темі.
Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.
І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно :mrgreen:


Причем тут страшно или не страшно?
Нафига поливать нечистотами страну только потому что не смог/не захотел/поленился адаптироваться?
Я стесняюсь спросить - сколько времени заняло чтобы понять, что США - не ваше?
Потому как есть стандартные психологические фазы эмиграции. Есть и негативный цикл, когда хочется все бросить и вернуться. В целом психологическая адаптация занимает до 3 лет. Кто 3 года ...даже можно сказать "продержался" - тот уже не возвращается. А если возвращается, то все тянет обратно. Я таких знаю людей.
Если говорить о каких-то явлениях, то США до того полиреальна, что можно подобрать себе любую реальность. Это в буквальном смысле фантастика - в одной стране столько много разного одновременно! Стоит-ли удивляться, что американцы преимущественно путеществуют внутри страны?
Ну а что правда - новому понаеху надо потрудиться, чтобы влиться в это общество. Мой первый приезд в начале 00-х тоже оставил много осадка. И второй был не гладкий. И потом случались казусы. Реально могли в бан поставить. На ровном по нашим представлениям месте. И это туристом.
Потом все притерлось, приработалось.
rjkz
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