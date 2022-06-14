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BIGor написав:zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".
Так цілком по темі. Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.
То Ви пропонуєте мені лишатися в свому Крижополі до кінця моїх днів? Якось дико. Не можу зрозуміти логіку.
Так а я не дуже пойняв, а що поганого у Крижополі? Люди і там непогано заробляють і великі будинки будують, якщо у вас не виходить – значить, ви і є невдаха.
Якийсь нав'язаний комплекс меншовартості, вся Америка живе в невеликих містечках та субурбах, та й у Європі чим більше місто тим більше чорна брудна клоака.
BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?
а как надо? В барбершопе за 1500?
В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев. Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.
Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки. а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?
Пробийся в Україні в середній клас — і ти будеш жити комфортніше, ніж той самий середній клас з вищим доходом в інших країнах. Просто за рахунок оптимізованих процесів довкола.
Жити в Україні — класно. І тут є, що захищати.
Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.
Ось трохи на цю тему: Более 15 тысяч граждан с состоянием, превышающим $1 миллион, могут покинуть Россию в этом году. "Состоятельные люди все больше эмигрируют из России каждый год в течение последнего десятилетия. Развалу крупных стран всегда предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства". https://www.currenttime.tv/a/millioner- ... 97090.html
А ось із цим я можу посперечатися. Дійсно, на початку війни багато людей з грошима виїхали. Однак, протягом останнього місяця спостерігається їх повернення. Можу судити по кількості запаркованих авто на Печерську біля крутих житлових будинків, яка значно зросла.
Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.
Ну ось усе й з'ясували. Я зараз живу в різних містах, і зазвичай знімаю, що є з нерухомості - здаю. Знімати в сучасному світі дійсно куди зручніше, та вже й вигідніше, чим далі тим більшим буде цей тренд.
Де житиму на пенсії - поки не вирішив, але великі міста точно не моє, немає нічого сумнішого, ніж доживати життя в бетонній конурі.
BIGor написав:Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки. а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?
что тут догадываться? Я знаю, парикмахеры в киосках за 100 зарабатывают 20К налегке. Практически без уплаты налогов, как и ты. А вот сколько там зарабатывают парикмахеры и почему они зубы летают в Украину лечить? И самое интересное, сколько жизней он будет копить на квартиру?
fler написав:Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.
вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть. https://www.investopedia.com/personal-f ... ying-jobs/
fler написав:Повністю згодна. Звісно, є певні нюанси та виключення з правил, але в цілому так воно і є. За кордоном комфортніше відпочивати, але не жити постійно.
вы это зря, средняя зп доктора в США 17К баксов. Самая высокооплачиваемая профессия. Правда не каждый может стать доктором. Т.е. это намного сложнее сделать чем в Украине - какие-то там свои медицинские кланы. Хотя у нас они по ходу тоже есть. https://www.investopedia.com/personal-f ... ying-jobs/
BIGor написав:Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?
а как надо? В барбершопе за 1500?
В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев. Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.
Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки. а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?
Перукар, працюючий на дядю в Тель-авіві, також віддає пів зарплати за однуху ( ведучи скромний способ життя) скирдує 1000 $, при тому, що така квартира коштуватиме ×10 від Київської ( до війни). В результаті обидва - бідняки.
BIGor написав:zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".
Так цілком по темі. Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають. І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно
Причем тут страшно или не страшно? Нафига поливать нечистотами страну только потому что не смог/не захотел/поленился адаптироваться? Я стесняюсь спросить - сколько времени заняло чтобы понять, что США - не ваше? Потому как есть стандартные психологические фазы эмиграции. Есть и негативный цикл, когда хочется все бросить и вернуться. В целом психологическая адаптация занимает до 3 лет. Кто 3 года ...даже можно сказать "продержался" - тот уже не возвращается. А если возвращается, то все тянет обратно. Я таких знаю людей. Если говорить о каких-то явлениях, то США до того полиреальна, что можно подобрать себе любую реальность. Это в буквальном смысле фантастика - в одной стране столько много разного одновременно! Стоит-ли удивляться, что американцы преимущественно путеществуют внутри страны? Ну а что правда - новому понаеху надо потрудиться, чтобы влиться в это общество. Мой первый приезд в начале 00-х тоже оставил много осадка. И второй был не гладкий. И потом случались казусы. Реально могли в бан поставить. На ровном по нашим представлениям месте. И это туристом. Потом все притерлось, приработалось.