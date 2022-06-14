Додано: Вів 14 чер, 2022 20:22

zerocool написав: BIGor написав: zerocool нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство". нащо тут ця пропаганда? Ця тема "Еміграція, заробітчанство".

Так цілком по темі.

Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.

І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно Так цілком по темі.Найстрашніше - зізнатися самому собі, що за кордоном за фактом живеш гірше (у питанні загальної якості життя, а не тільки гросс-грошей), і як я бачу майже всі емігранти у нас цим страждають.І повернутись не можна – rjkz назве невдахою, страаашно

Причем тут страшно или не страшно?Нафига поливать нечистотами страну только потому что не смог/не захотел/поленился адаптироваться?Я стесняюсь спросить - сколько времени заняло чтобы понять, что США - не ваше?Потому как есть стандартные психологические фазы эмиграции. Есть и негативный цикл, когда хочется все бросить и вернуться. В целом психологическая адаптация занимает до 3 лет. Кто 3 года ...даже можно сказать "продержался" - тот уже не возвращается. А если возвращается, то все тянет обратно. Я таких знаю людей.Если говорить о каких-то явлениях, то США до того полиреальна, что можно подобрать себе любую реальность. Это в буквальном смысле фантастика - в одной стране столько много разного одновременно! Стоит-ли удивляться, что американцы преимущественно путеществуют внутри страны?Ну а что правда - новому понаеху надо потрудиться, чтобы влиться в это общество. Мой первый приезд в начале 00-х тоже оставил много осадка. И второй был не гладкий. И потом случались казусы. Реально могли в бан поставить. На ровном по нашим представлениям месте. И это туристом.Потом все притерлось, приработалось.