BIGor написав: Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру? Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Ви в якому місті живете? Так я невдаха, тому і планую їхати з України.

Very bold of you, думати що якісь американці мають можливість хоч щось накопичувати,з них не мають навіть $1000 за душею (так, це не жарти) -Ну ось усе й з'ясували.Я зараз живу в різних містах, і зазвичай знімаю, що є з нерухомості - здаю. Знімати в сучасному світі дійсно куди зручніше, та вже й вигідніше, чим далі тим більшим буде цей тренд.Де житиму на пенсії - поки не вирішив, але великі міста точно не моє, немає нічого сумнішого, ніж доживати життя в бетонній конурі.