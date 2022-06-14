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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:22
BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав:
Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?
а как надо? В барбершопе за 1500?
В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.
Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.
а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?
Скирдоаать у Долярчика нужно учиться. Со штуки баксов в месяц на две квартиры во Львове за пару лет наскирдовал. 👍
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:29
Ромасик написав: BIGor написав:
Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?
а как надо? В барбершопе за 1500?
В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.
Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.
rjkz написав:
Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.
Народ в месяц зарабатывает как в США за день.
на амазоне какие зарплаты? на все хватает?
Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.
Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 20:30
Почитал последние несколько страниц ветки.
Аргументация "все точно вернутся" сражает просто наповал.
Точно такие же аргументы можно приводить жителям условных Крыжополя и Малых Дрыщей, дабы не ехали в Киев или в Одессу.
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