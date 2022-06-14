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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 49505152 Додано: Вів 14 чер, 2022 20:22 BIGor написав: Ромасик написав: BIGor написав: Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?



В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком. а как надо? В барбершопе за 1500?В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.

Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.

а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру? Не, догадайся сколько зарабатывает его парихмахер, если услуги тут стоят копейки.а 1 куе в Украине (скорее всего те 6% в Киеве) - это курам насмех. 500 дол. на аренду, 400 на жизнь. 100 - в скирду. Теперь подсчитай сколько будешь копить на автомобиль или квартиру?

Скирдоаать у Долярчика нужно учиться. Со штуки баксов в месяц на две квартиры во Львове за пару лет наскирдовал. 👍 Скирдоаать у Долярчика нужно учиться. Со штуки баксов в месяц на две квартиры во Львове за пару лет наскирдовал. 👍 Bolt Повідомлень: 1179 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 20:29 Ромасик написав: BIGor написав: Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?



В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.



rjkz написав: Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.

Народ в месяц зарабатывает как в США за день. Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.Народ в месяц зарабатывает как в США за день.

на амазоне какие зарплаты? на все хватает? а как надо? В барбершопе за 1500?В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.на амазоне какие зарплаты? на все хватает?



Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.

Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей. Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей. rjkz

Повідомлень: 13240 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6920 раз. Подякували: 3948 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 20:30 Re: Еміграція, заробітчанство Почитал последние несколько страниц ветки.

Аргументация "все точно вернутся" сражает просто наповал.

Точно такие же аргументы можно приводить жителям условных Крыжополя и Малых Дрыщей, дабы не ехали в Киев или в Одессу. antey1969 1

Повідомлень: 11234 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1517 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 20:52 rjkz написав: Ромасик написав: BIGor написав: Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)? Якось не корелює, чувак отримує чотиризначну суму в доларах, а перукар стриже його за 100 грн (3 долари)?

а как надо? В барбершопе за 1500?



В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.



rjkz написав: Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.

Народ в месяц зарабатывает как в США за день. Сервис в Украине от того дешевый, что зарплаты нищенские.Народ в месяц зарабатывает как в США за день.

на амазоне какие зарплаты? на все хватает? а как надо? В барбершопе за 1500?В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.на амазоне какие зарплаты? на все хватает?



Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.

Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей. Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.

Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.

насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.

но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.

и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.

и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.

а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно. Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно. Shaman

Повідомлень: 2147 З нами з: 29.09.19 Подякував: 342 раз. Подякували: 683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 чер, 2022 21:03 Shaman написав: rjkz написав: Ромасик написав: а как надо? В барбершопе за 1500?



В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.

Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.





на амазоне какие зарплаты? на все хватает? а как надо? В барбершопе за 1500?В прошлом году была статистика офиц зп, то больше 25К зарабатывало 6% украинцев.Поэтому вы со своей штукой баксов можете ощущать себя белым человеком.на амазоне какие зарплаты? на все хватает?



Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.

Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей. Смотря кем - стартовые позиции для первой работы, для студентов даже школьников.На парттайм. Ну да - мало.Манагеры и технари там зарабатывают неплохо - не сомневайтесь. Механик или электрик или водитель трака найдет себе работу за секунду и свалит, а амазону ВСЕГДА не хватает людей.

Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.

насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.

но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.

и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.

и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.

а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно. Вы затронули Amazon - а там очень интересная система. и совсем не так, как намекают.насколько знаю на амазоне зп выше средней на 30% на аналогичных должностях.но потогонная система и по итогам некоего периода система (не люди) выбрасывает на мороз 20-25% худших работников.и происходит набор по новой - но очередь стоит - см п 1.и опять же мы говорим о простейшей работе - кладовщик-упаковщик - на такой должности нигде много не заработаешь.а вот как работают ИТшники, создавшие эту систему - вот это интересно.



Честно говоря, я не понимаю почему люди идут на амазон на стартовые позиции.

У знакомой сын на каникулах ездил из НЙ на склады Н-Дж подработать. 1,5 часа в один конец, 17 баксов в час в 2019 году. Примерно в то-же время, дочь другой знакомой тоже школьница, на каникулах подрабатывала в пиццерии своего городка.

20 в час, 20 минут от дома. Честно говоря, я не понимаю почему люди идут на амазон на стартовые позиции.У знакомой сын на каникулах ездил из НЙ на склады Н-Дж подработать. 1,5 часа в один конец, 17 баксов в час в 2019 году. Примерно в то-же время, дочь другой знакомой тоже школьница, на каникулах подрабатывала в пиццерии своего городка.20 в час, 20 минут от дома. rjkz

Повідомлень: 13240 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6920 раз. Подякували: 3948 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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