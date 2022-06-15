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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 51525354> Додано: Сер 15 чер, 2022 08:57 Ромасик написав: es77 написав: Виннипеге Виннипеге 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много? 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.

Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.

С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.

У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.

У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.

С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна. Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна. es77 Повідомлень: 1010 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 09:05 es77 написав: Ромасик написав: es77 написав: Виннипеге Виннипеге 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много? 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.

Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.

С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.

У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.

У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.

С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна. Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.

3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева. 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева. Ромасик

Повідомлень: 4754 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1197 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 09:30 Ромасик написав: 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева. 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.

Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.

Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.

Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.

Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.

И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -

тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.

А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.



С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм. Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм. es77 Повідомлень: 1010 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 09:33 Ромасик написав: es77 написав: Ромасик написав: 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много? 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.

Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.

С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.

У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.

У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.

С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна. Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.

3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева. 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.

Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от. Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от. _hunter Повідомлень: 6986 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05 _hunter написав: Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от. Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо? это хорошо или плохо? Ромасик

Повідомлень: 4754 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1197 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:07 Ромасик написав: _hunter написав: Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от. Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо? это хорошо или плохо?

Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с) Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с) _hunter Повідомлень: 6986 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:10 es77 написав: А если есть дети и им нужен садик... и им нужен садик...

ужас

безнадега точка **.



В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже. ужасбезнадега точка **.В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже. Ромасик

Повідомлень: 4754 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1197 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:45 Ромасик написав: В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже. В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.

В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.

В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.

И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. es77 Повідомлень: 1010 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 10:55 es77 написав: ..

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. ..В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? sequence Повідомлень: 6515 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1940 раз. Подякували: 1788 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 11:58 es77 написав: В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.

В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.

И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

Сначала не въехал и подумал, что вы пишите про новые киевские ЖК (Торонто/Ванкувер) с огромной плотностью населения и совсем без муниципальных школ и садиков.

В месте "школы бесплатны" понял что это не про модный Киев. Сначала не въехал и подумал, что вы пишите про новые киевские ЖК (Торонто/Ванкувер) с огромной плотностью населения и совсем без муниципальных школ и садиков.В месте "школы бесплатны" понял что это не про модный Киев. UA Повідомлень: 6859 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1730 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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