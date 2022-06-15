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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 08:57

  Ромасик написав:
  es77 написав:Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:05

  es77 написав:
  Ромасик написав:
  es77 написав:Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.

3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:30

  Ромасик написав:3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.

Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.
Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.
Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.
Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.
И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -
тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.
А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.

С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:33

  Ромасик написав:
  es77 написав:
  Ромасик написав:3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.

3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.

Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:05

  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:07

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Тут прикол еще и в том, что в Виннипеге эта ЗП еще и медианная, в отличии от.

это хорошо или плохо?

Это просто факт: "у природы нет плохой погоды" (с)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:10

  es77 написав:А если есть дети и им нужен садик...

ужас 8)
безнадега точка **.

В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:45

  Ромасик написав:В Бельгии, мне говорили, 900 евро. Но европейские ценности дороже.

В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.
В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.
И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:55

  es77 написав:..
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 11:58

  es77 написав:В Канаде - зависит от провинции, около 1000 в богатых Торонто/Ванкувере и около 500 в менее богатом Виннипеге.
В итоге мамка двоих детей детсадиковского возраста должна будет заплатить 2000 за садик, еще столько-же -за аренду квартиры в Торонто. При этом не надо мечтать что садик будет до 18:00 и она сможет нормально работать. Тоже касается и школ - школы бесплатны но как правило до 15:00 - продленка не факт что есть и точно не бесплатна. Как это соотносится с вашей работой - ваши проблемы.
И если у вас проблемы с английским - не факт что вы найдете работу даже на мин. зарплату.
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

Сначала не въехал и подумал, что вы пишите про новые киевские ЖК (Торонто/Ванкувер) с огромной плотностью населения и совсем без муниципальных школ и садиков.
В месте "школы бесплатны" понял что это не про модный Киев.
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