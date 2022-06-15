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#<1 ... 51525354 Додано: Сер 15 чер, 2022 12:16 sequence написав: es77 написав: ..

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. ..В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во lejko_vit

Повідомлень: 122 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20 sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.

Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.

Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.

Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. Программы есть, и они реально помогают.Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. es77 Повідомлень: 1010 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 244 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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