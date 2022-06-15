Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во
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Додано: Сер 15 чер, 2022 12:16
Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во
Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20
Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.
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