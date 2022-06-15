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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:16

  sequence написав:
  es77 написав:..
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20

  sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 14:43

  es77 написав:
  sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.


в целом европа имеет большие преимущества по финансовой части для малоимущих
adeges
 
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  #<1 ... 51525354
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