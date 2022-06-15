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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 чер, 2022 12:16
sequence написав: es77 написав:
..
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.
То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во
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Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20
sequence написав:
То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 14:43
es77 написав: sequence написав:
То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.
в целом европа имеет большие преимущества по финансовой части для малоимущих
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adeges
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:12
beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
Я вас понимаю.
Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.
Шопаделать.
Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.
Наверное искали где лучше?
Вот и десятки миллионов украинцев ищут.
И находят.
Ценности другие - это правда.
Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.
Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности".
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rjkz
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:14
beee написав: es77 написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
Все относительно.
Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.
Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.
Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.
И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.
Вот и результат.
А я смотрю и не пойму. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.
Гоу ту Канада.
Будете впаривать по 100500 миллионов.
Жизнь будет успешный узбек.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:19
es77 написав: Ромасик написав: es77 написав:
Виннипеге
3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?
Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.
Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.
С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.
У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.
У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.
С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.
Как раз самые бедные не очень жалуются.
Канада характерна своими программами поддержки и помощи в адаптации.
Когда начинаешь зарабатывать чуть больше минимума, вот тогда начинает сниматься поддержка и надо очень хорошо сучить лапками, чтобы выгрести на чуть более высокий уровень, где и поддержка не нужна и зарабатываемого вполне хватает. Социалистический, но капитализм.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:27
es77 написав: Ромасик написав:
3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.
Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.
Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.
Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.
Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.
И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -
тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.
А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.
С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм.
В общем, ужасный ужос!
Остается разобраться, почему украинцы много лет сваливают в Канаду, а не канадццы в Украину и можно будет сказать, что мы постигли смысл жизни.
Что-ж народ никак не угомонится.
Ответ простой.
Украинцев в мире около 65 млн.
В Украине до войны проживало около 32-35 максимум.
Арихметика - наглядная штука.
И когда Болт получал свои 300 баксов в месяц, где-то за Атлантикой его бывший земляк, менее чем через год после приезда, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:33
sequence написав: es77 написав:
..
В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.
То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
Конкретно сейчас Канада объявила о выплате по 2400 долларов на каждого беженца из Украины.
Ужос!
Бросили на произвол судьбы.
Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:38
es77 написав: sequence написав:
То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?
Программы есть, и они реально помогают.
Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.
Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.
Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.
В любой стране первые полгода адаптации - адский ад. Канада - далеко не самый плохой вариант.
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