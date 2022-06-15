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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 51525354 Додано: Сер 15 чер, 2022 12:16 sequence написав: es77 написав: ..

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. ..В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во Через общину могут принять бесплатно на пару недель, ну и с продуктами помочь не много, дальше все сами, одноразово правда 3000cad на одного даёт гос-во lejko_vit

Повідомлень: 122 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 13:20 sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.

Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.

Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.

Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. Программы есть, и они реально помогают.Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. es77 Повідомлень: 1010 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 246 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 14:43 es77 написав: sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.

Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.

Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.

Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. Программы есть, и они реально помогают.Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.



в целом европа имеет большие преимущества по финансовой части для малоимущих в целом европа имеет большие преимущества по финансовой части для малоимущих adeges Повідомлень: 3984 З нами з: 14.03.06 Подякував: 307 раз. Подякували: 785 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:12 beee написав: Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь. Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.



Я вас понимаю.

Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.

Шопаделать.

Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.

Наверное искали где лучше?

Вот и десятки миллионов украинцев ищут.

И находят.

Ценности другие - это правда.

Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.

Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности". Я вас понимаю.Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.Шопаделать.Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.Наверное искали где лучше?Вот и десятки миллионов украинцев ищут.И находят.Ценности другие - это правда.Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности". rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:14 beee написав: es77 написав: beee написав: Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь. Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.

Все относительно.

Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.

Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.

Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.

И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.

Вот и результат. Все относительно.Такие цены бывают только у черта на куличках. В окресностях нормальных городов сама земля стоит в три раза больше. Знакомые лет 8 назад купили дом за 280 т. в Виннипеге. Каркасник 1930 года. В Виннипеге где олени по улицам ходят. Сейчас говорят его можно продать за 480 т.Ставка по кредитам в 1.8% сделала свое дело.Вопрос в том что там средняя семья где работают и муж и жена могут получать 80-100к на двоих в год. Обычные люди, которые звезд с неба не хватают. Кто поуспешней -в разы больше.И % по моргиджу до последнего времени был околонулевой.Вот и результат.

А я смотрю и не пойму. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше. А я смотрю и не пойму. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.

Гоу ту Канада.

Будете впаривать по 100500 миллионов.

Жизнь будет успешный узбек. Гоу ту Канада.Будете впаривать по 100500 миллионов.Жизнь будет успешный узбек. rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:19 es77 написав: Ромасик написав: es77 написав: Виннипеге Виннипеге 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много? 3300 баксов в мес на человека до уплаты налогов - это много?

Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.

Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.

С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.

У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.

У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.

С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна. Нет. Но это и не самая маленькая зарплата.Люди без языка и на начальных позициях могут получать еще меньше.С хорошей квалификацией/языком/лицензиями - в разы больше.У меня хороший знакомый работает электриком (с лицензией), зарабатывает больше 50 в час.У друга эго товарищ уже лет 20 работает врачем в Квебеке (подтверждение квалификации -отдельная тема), зарабатывает 180 к в год.С другой стороны - человек со слабым английским пойдет работать за мин. зарплату что еще меньше. На что рассчитывают мамочки едущие сейчас в Канаду без английского и мужа но с детьми - не вполне понятно. Уверен, что мы услышим еще множество криков о том какая Канада хреновая страна.



Как раз самые бедные не очень жалуются.

Канада характерна своими программами поддержки и помощи в адаптации.

Когда начинаешь зарабатывать чуть больше минимума, вот тогда начинает сниматься поддержка и надо очень хорошо сучить лапками, чтобы выгрести на чуть более высокий уровень, где и поддержка не нужна и зарабатываемого вполне хватает. Социалистический, но капитализм. Как раз самые бедные не очень жалуются.Канада характерна своими программами поддержки и помощи в адаптации.Когда начинаешь зарабатывать чуть больше минимума, вот тогда начинает сниматься поддержка и надо очень хорошо сучить лапками, чтобы выгрести на чуть более высокий уровень, где и поддержка не нужна и зарабатываемого вполне хватает. Социалистический, но капитализм. rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:27 es77 написав: Ромасик написав: 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева. 3300 - это средняя зп в Виннипеге. И она особо не впечатляет. Как и 20Кгрн для Киева.

Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.

Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.

Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.

Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.

И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -

тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.

А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.



С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм. Из этой 3300 прийдется отдать 30% на налоги.Заплатить за аренду бейсмента еще под 1000.Мобилка,интернет, страховка на машину - еще почти 300.Остаток на бензин и покушать. Яблоки по 3$/кг и все в этом духе -смотрите не растолстейте.И не дай Боже нарваться на тикет от полиции - за простенькое нарушение может быть 300$ -тогда прийдется на недельку/две перестать питаться.А если есть дети и им нужен садик... от осознания реальности у многих мамочек из Украины будут сильно выпученные глаза.С другой стороны - если работают оба супруга и не на начальных позициях то все у них будет норм.



В общем, ужасный ужос!

Остается разобраться, почему украинцы много лет сваливают в Канаду, а не канадццы в Украину и можно будет сказать, что мы постигли смысл жизни.



Что-ж народ никак не угомонится.

Ответ простой.

Украинцев в мире около 65 млн.

В Украине до войны проживало около 32-35 максимум.

Арихметика - наглядная штука.

И когда Болт получал свои 300 баксов в месяц, где-то за Атлантикой его бывший земляк, менее чем через год после приезда, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. В общем, ужасный ужос!Остается разобраться, почему украинцы много лет сваливают в Канаду, а не канадццы в Украину и можно будет сказать, что мы постигли смысл жизни.Что-ж народ никак не угомонится.Ответ простой.Украинцев в мире около 65 млн.В Украине до войны проживало около 32-35 максимум.Арихметика - наглядная штука.И когда Болт получал свои 300 баксов в месяц, где-то за Атлантикой его бывший земляк, менее чем через год после приезда, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:33 sequence написав: es77 написав: ..

В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование. ..В общем вместо золотых гор многие найдут там глубокое разочарование.

То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?



Конкретно сейчас Канада объявила о выплате по 2400 долларов на каждого беженца из Украины.

Ужос!

Бросили на произвол судьбы.



Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Конкретно сейчас Канада объявила о выплате по 2400 долларов на каждого беженца из Украины.Ужос!Бросили на произвол судьбы.Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 19:38 es77 написав: sequence написав: То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину? То есть там нет программ помощи беженцам? Может, через общину?

Программы есть, и они реально помогают.

Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.

Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.

Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно. Программы есть, и они реально помогают.Сейчас дают рабочую визу на 3 года, бесплатную мед. страховку, селят бесплатно в гостиницу на 2 недели пока ищете жилье себе под аренду, дают единоразовую помощь в 3000 на взрослого и 1500 на ребенка.Для человека который готовился к иммиграции, учил язык, имеет востребованную специальность это все -просто аттракцион невиданной щедрости. Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.Но одиноким матерям с детьми и без английского будет очень плохо. Помощь быстро закончится, что как будут выкручиваться -непонятно.



Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.

В любой стране первые полгода адаптации - адский ад. Канада - далеко не самый плохой вариант. Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.В любой стране первые полгода адаптации - адский ад. Канада - далеко не самый плохой вариант. rjkz

Повідомлень: 13246 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6921 раз. Подякували: 3950 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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