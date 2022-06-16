beee написав:rjkz написав:
Я вас понимаю.
Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.
Шопаделать.
Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.
Наверное искали где лучше?
Вот и десятки миллионов украинцев ищут.
И находят.
Ценности другие - это правда.
Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.
Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности".
Так следить за всеми моими скрепами могут только женщины. Но приятно, спасибо))
У меня всё гуд. Овноремонты это вы дорогуша с кем-то спутали, я качественные делаю. Что поделать мы, киевляне привыкли к комфорту. А в Канаде, но больше в Европе люди живут скромно и ездят на малолитражках. Знакомая эмигрировала и просит посоветовать посудомойку.
Советую брать две сразу - бош. Она говорит, что расход воды большой и нужно искать самую маленькую с самым маленьким расходов воды.
Такие дела
Перечитал свою писанину - слово "овноремонт" не увидел.
У кого-то из нас с глазками бо-бо, дорогуша.
Про то, как люди живут в странах "золотого миллиарда", экономя каждую каплю воды и подъедая упавшие на пол крошки хлеба - это сильно!
Куда там до Украины!