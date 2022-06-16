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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.
Я вас понимаю.
Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.
Шопаделать.
Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.
Наверное искали где лучше?
Вот и десятки миллионов украинцев ищут.
И находят.
Ценности другие - это правда.
Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.
Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности".
Так следить за всеми моими скрепами могут только женщины. Но приятно, спасибо))
У меня всё гуд. Овноремонты это вы дорогуша с кем-то спутали, я качественные делаю. Что поделать мы, киевляне привыкли к комфорту. А в Канаде, но больше в Европе люди живут скромно и ездят на малолитражках. Знакомая эмигрировала и просит посоветовать посудомойку.
Советую брать две сразу - бош. Она говорит, что расход воды большой и нужно искать самую маленькую с самым маленьким расходов воды.
Такие дела
Перечитал свою писанину - слово "овноремонт" не увидел.
У кого-то из нас с глазками бо-бо, дорогуша.
Про то, как люди живут в странах "золотого миллиарда", экономя каждую каплю воды и подъедая упавшие на пол крошки хлеба - это сильно!
Куда там до Украины!
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rjkz
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Додано: Чет 16 чер, 2022 06:44
rjkz написав:
Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.
У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.
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Понаехал
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Додано: Чет 16 чер, 2022 06:56
Понаехал написав: rjkz написав:
Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.
У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.
Но почему-то переехала и живёт в Канаде.
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anduzenko
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Додано: Чет 16 чер, 2022 06:59
anduzenko написав:
Но почему-то переехала и живёт в Канаде.
Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся.
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Понаехал
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:07
Понаехал написав: anduzenko написав:
Но почему-то переехала и живёт в Канаде.
Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся.
Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.
А в Канаде - раз-два и пошла карьера.
Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение.
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anduzenko
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:22
anduzenko написав:
Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.
А в Канаде - раз-два и пошла карьера.
Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение.
Она вроде в Пенсильвании закончила универ, как и ее муж. Техас - это Родина ее
Про другой штат... Ну как вам сказать .. в теории да, на практике не всегда. Штук 20-60 в любом случае потеряеш. А для некоторых штатов это годовой доход до налогов. Это если семейный и с жильем. Если молодой и без жилья - вообще не вопрос. По карьере - человек полетел возглавить бранч американской компании. Повышение однако. Так сложилось что на повышение пошел с переездом в Канаду. А у нее с карьерой все ок. Раз ее видел - очень умная женщина.приятное впечатление.
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Понаехал
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:34
rjkz написав:
Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.
это прямо канадские ценности. В Украине такое невообразимо!
es77 написав:Супружеская пара
в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000
до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми ...
мы же уже разобрали, 3300 - это средняя зп, а минимальная - около 1300.
И остался нераскрытым вопрос: супружеская пара, у которой остается 1000 баксов на развлекухи, при условии, что у них средняя, а не мин зп 3000 баксов, это с детьми или без?
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:43
rjkz написав:
земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 08:33
beee написав:
Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.
А что за дома для бедных? По чем? Какой метраж и сколько соток?
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Додано: Чет 16 чер, 2022 08:37
Ромасик написав: rjkz написав:
земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
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