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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 53545556> Додано: Сер 15 чер, 2022 23:41 beee написав: rjkz написав: beee написав: Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь. Я смотрю, чему радуются переселенцы покупая квартиры например в Канаде и офигеваю. Еще и гордо хвастаются в ютюбе. Такие бомжатни по 300к. Мысли переехать сразу уходят прочь.



Я вас понимаю.

Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.

Шопаделать.

Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.

Наверное искали где лучше?

Вот и десятки миллионов украинцев ищут.

И находят.

Ценности другие - это правда.

Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.

Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности". Я вас понимаю.Вы продаете концептуальный овноблок и утечка потенциальных клиентов вам как серпом по бубенцам.Шопаделать.Концептуальный овноблок можно было лепить и в Днепропетровской области, но вы почему-то в Киев-то переехали.Наверное искали где лучше?Вот и десятки миллионов украинцев ищут.И находят.Ценности другие - это правда.Ни последний яфон ни крутая тачка (типа вашей инфинити, которой вы не приминули похвастаться на ветке про обвал, выложив фото) ни концептуальный овноремонт никого особо не впечатлит. Почти все с яфонами (покупка последнего берет менее недельной зарплаты) ни точила (лизинг инфинити в месяц стоит 1-2 рабочих дня) не впечатлит. А в гости ходить не принято - обычно гостей в ресторанах принимают.Вам никто не запрещает оставаться там и с теми кто разделяет ваши "ценности".

Так следить за всеми моими скрепами могут только женщины. Но приятно, спасибо))

У меня всё гуд. Овноремонты это вы дорогуша с кем-то спутали, я качественные делаю. Что поделать мы, киевляне привыкли к комфорту. А в Канаде, но больше в Европе люди живут скромно и ездят на малолитражках. Знакомая эмигрировала и просит посоветовать посудомойку.

Советую брать две сразу - бош. Она говорит, что расход воды большой и нужно искать самую маленькую с самым маленьким расходов воды.

Такие дела Так следить за всеми моими скрепами могут только женщины. Но приятно, спасибо))У меня всё гуд. Овноремонты это вы дорогуша с кем-то спутали, я качественные делаю. Что поделать мы, киевляне привыкли к комфорту. А в Канаде, но больше в Европе люди живут скромно и ездят на малолитражках. Знакомая эмигрировала и просит посоветовать посудомойку.Советую брать две сразу - бош. Она говорит, что расход воды большой и нужно искать самую маленькую с самым маленьким расходов воды.Такие дела



Перечитал свою писанину - слово "овноремонт" не увидел.

У кого-то из нас с глазками бо-бо, дорогуша.

Про то, как люди живут в странах "золотого миллиарда", экономя каждую каплю воды и подъедая упавшие на пол крошки хлеба - это сильно!

Куда там до Украины! Перечитал свою писанину - слово "овноремонт" не увидел.У кого-то из нас с глазками бо-бо, дорогуша.Про то, как люди живут в странах "золотого миллиарда", экономя каждую каплю воды и подъедая упавшие на пол крошки хлеба - это сильно!Куда там до Украины! rjkz

Повідомлень: 13249 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 06:44 rjkz написав: Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. Понаехал

Повідомлень: 3956 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 06:56 Понаехал написав: rjkz написав: Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.

Но почему-то переехала и живёт в Канаде. Но почему-то переехала и живёт в Канаде. anduzenko

Повідомлень: 71 З нами з: 18.10.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 06:59 anduzenko написав: Но почему-то переехала и живёт в Канаде. Но почему-то переехала и живёт в Канаде.

Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся. Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся. Понаехал

Повідомлень: 3956 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 07:07 Понаехал написав: anduzenko написав: Но почему-то переехала и живёт в Канаде. Но почему-то переехала и живёт в Канаде.

Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся. Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся.

Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.

А в Канаде - раз-два и пошла карьера.

Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение. Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.А в Канаде - раз-два и пошла карьера.Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение. anduzenko

Повідомлень: 71 З нами з: 18.10.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 07:22 anduzenko написав:

Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.

А в Канаде - раз-два и пошла карьера.

Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение. Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.А в Канаде - раз-два и пошла карьера.Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение.

Она вроде в Пенсильвании закончила универ, как и ее муж. Техас - это Родина ее

Про другой штат... Ну как вам сказать .. в теории да, на практике не всегда. Штук 20-60 в любом случае потеряеш. А для некоторых штатов это годовой доход до налогов. Это если семейный и с жильем. Если молодой и без жилья - вообще не вопрос. По карьере - человек полетел возглавить бранч американской компании. Повышение однако. Так сложилось что на повышение пошел с переездом в Канаду. А у нее с карьерой все ок. Раз ее видел - очень умная женщина.приятное впечатление. Она вроде в Пенсильвании закончила универ, как и ее муж. Техас - это Родина ееПро другой штат... Ну как вам сказать .. в теории да, на практике не всегда. Штук 20-60 в любом случае потеряеш. А для некоторых штатов это годовой доход до налогов. Это если семейный и с жильем. Если молодой и без жилья - вообще не вопрос. По карьере - человек полетел возглавить бранч американской компании. Повышение однако. Так сложилось что на повышение пошел с переездом в Канаду. А у нее с карьерой все ок. Раз ее видел - очень умная женщина.приятное впечатление. Понаехал

Повідомлень: 3956 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 07:34 rjkz написав: Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся. Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.

это прямо канадские ценности. В Украине такое невообразимо!



es77 написав: Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.

Но одиноким матерям с детьми ... в которой оба работают, заработают даже на самых простых работахдо налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.Но одиноким матерям с детьми ...

мы же уже разобрали, 3300 - это средняя зп, а минимальная - около 1300.

И остался нераскрытым вопрос: супружеская пара, у которой остается 1000 баксов на развлекухи, при условии, что у них средняя, а не мин зп 3000 баксов, это с детьми или без? это прямо канадские ценности. В Украине такое невообразимо!мы же уже разобрали, 3300 - это средняя зп, а минимальная - около 1300.И остался нераскрытым вопрос: супружеская пара, у которой остается 1000 баксов на развлекухи, при условии, что у них средняя, а не мин зп 3000 баксов, это с детьми или без? Ромасик

Повідомлень: 4783 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 07:43 rjkz написав: земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. Ромасик

Повідомлень: 4783 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 08:33 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше. Люди показывают дом за 1.5 ляма, ну как вам сказать, ну халупа, честно. Живут в нём 15 лет. И преподносят как супер достижение в жизни. Мы такие дома в киевской области строим совсем бедным людям. Хотя и они получше.

А что за дома для бедных? По чем? Какой метраж и сколько соток? А что за дома для бедных? По чем? Какой метраж и сколько соток? BIGor

Повідомлень: 6219 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 08:37 Ромасик написав: rjkz написав: земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. BIGor

Повідомлень: 6219 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 53545556> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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