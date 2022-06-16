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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50
BIGor ну как дорогая - это канадские зп укросантехников
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 09:14
BIGor написав: Ромасик написав: rjkz написав:
земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами.
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