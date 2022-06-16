Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 53545556 Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50 BIGor ну как дорогая - это канадские зп укросантехников Ромасик

Повідомлень: 4783 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 09:14 BIGor написав: Ромасик написав: rjkz написав: земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.

Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами. Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами. Bolt Повідомлень: 1180 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 53545556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless