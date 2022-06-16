RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50

BIGor ну как дорогая - это канадские зп укросантехников
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4785
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:14

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.

Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами.
Bolt
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:52

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.

Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой
И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся
И на комаров в принципе можно летом забить
Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто
Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку
За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь
Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…
И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.
Так что если эмигрировать - то только к тебе
Ну чи у Велике яблуко
барабашов
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 16.06.15
Подякував: 225 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:56

  BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.
На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?


А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .
ЗЫ Если не секрет напишите в ЛС что за направление и какие курсы прошли, спасибо.
vladimir07
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану

Маск, ксати с Канады именно и стартовал, где-то читал что он там подрабатывал на лесопилке
https://mignews.com/news/lifestyle/ilon ... pilke.html
Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своей работе на лесопилке в Канаде. По словам владельца SpaceX и Tesla, это была его худшая работа за всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.

Будущий миллиардер должен был чистить котель в котельной, что стало худшим опытом работы в его жизни. Маску удалось продержаться там всего четыре дня. Работа заключалась в том, что ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор, а рабочий с другой стороны все это убирал.

Он подчеркнул, что работа была не просто сложной, а и опасной. "Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить", - рассказал Маск.

Однако, в итоге он получил в два раза больше денег, чем на других вакансиях.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6222
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:45

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.
На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?


А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .

Зеленый остров - для мажоров, до войны 200 куе стоила 2к, сейчас может дешевле немного.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6222
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1024 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, zerocool і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3328)
16.06.2022 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.