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rjkz написав:земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
а сколько у нас маляр зарабатывает? Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами.
rjkz написав:Поймите одну вещь - 1.Канада имеет огромную территорию. 2. Огромные природные ресурсы. 3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2. 4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.
У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.
Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся И на комаров в принципе можно летом забить Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам… И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем. Так что если эмигрировать - то только к тебе Ну чи у Велике яблуко
BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо. На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?
А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 . ЗЫ Если не секрет напишите в ЛС что за направление и какие курсы прошли, спасибо.
Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своей работе на лесопилке в Канаде. По словам владельца SpaceX и Tesla, это была его худшая работа за всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.
Будущий миллиардер должен был чистить котель в котельной, что стало худшим опытом работы в его жизни. Маску удалось продержаться там всего четыре дня. Работа заключалась в том, что ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор, а рабочий с другой стороны все это убирал.
Он подчеркнул, что работа была не просто сложной, а и опасной. "Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить", - рассказал Маск.
Однако, в итоге он получил в два раза больше денег, чем на других вакансиях.
BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо. На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?
А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .
Зеленый остров - для мажоров, до войны 200 куе стоила 2к, сейчас может дешевле немного.