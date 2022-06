Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 53545556 Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50 BIGor ну как дорогая - это канадские зп укросантехников Ромасик

Повідомлень: 4790 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 09:14 BIGor написав: Ромасик написав: rjkz написав: земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.

Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами. Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами. Bolt Повідомлень: 1180 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 09:52 Понаехал написав: rjkz написав: Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.

Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой

И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся

И на комаров в принципе можно летом забить

Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто

Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку

За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь

Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…

И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.

Так что если эмигрировать - то только к тебе

Ну чи у Велике яблуко Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партойИ Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятсяИ на комаров в принципе можно летом забитьНо вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальтоИлоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройкуЗа руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусьТак у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.Так что если эмигрировать - то только к тебеНу чи у Велике яблуко барабашов Повідомлень: 2301 З нами з: 16.06.15 Подякував: 225 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 09:56 BIGor написав: Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.

На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?

Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?



А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .

ЗЫ Если не секрет напишите в ЛС что за направление и какие курсы прошли, спасибо. А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .ЗЫ Если не секрет напишите в ЛС что за направление и какие курсы прошли, спасибо. vladimir07 Повідомлень: 1633 З нами з: 30.01.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 11:18 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану

Маск, ксати с Канады именно и стартовал, где-то читал что он там подрабатывал на лесопилке

https://mignews.com/news/lifestyle/ilon ... pilke.html

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своей работе на лесопилке в Канаде. По словам владельца SpaceX и Tesla, это была его худшая работа за всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.



Будущий миллиардер должен был чистить котель в котельной, что стало худшим опытом работы в его жизни. Маску удалось продержаться там всего четыре дня. Работа заключалась в том, что ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор, а рабочий с другой стороны все это убирал.



Он подчеркнул, что работа была не просто сложной, а и опасной. "Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить", - рассказал Маск.



Однако, в итоге он получил в два раза больше денег, чем на других вакансиях. Маск, ксати с Канады именно и стартовал, где-то читал что он там подрабатывал на лесопилке BIGor

Повідомлень: 6223 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 11:45 vladimir07 написав: BIGor написав: Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.

На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?

Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?



А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 . А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .

Зеленый остров - для мажоров, до войны 200 куе стоила 2к, сейчас может дешевле немного. Зеленый остров - для мажоров, до войны 200 куе стоила 2к, сейчас может дешевле немного. BIGor

Повідомлень: 6223 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 15:25 Понаехал написав: rjkz написав: Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.



Верю на 100%.

Поэтому и писал ранее на ветке Глобализация, что при выборе страны, Канада для меня была №2, США - №1.

Тем более переехать из Тексаса.

Попасть в США - процесс вероятностный. Повезет-не повезет. В Канаду (не из США) попасть - это пройти через фильтр Экспресс-Энтри.Соответствуешь - велкам.

Поэтому готовился к Канаде, а искал пути в США. Верю на 100%.Поэтому и писал ранее на ветке Глобализация, что при выборе страны, Канада для меня была №2, США - №1.Тем более переехать из Тексаса.Попасть в США - процесс вероятностный. Повезет-не повезет. В Канаду (не из США) попасть - это пройти через фильтр Экспресс-Энтри.Соответствуешь - велкам.Поэтому готовился к Канаде, а искал пути в США. rjkz

Повідомлень: 13251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 15:30 anduzenko написав: Понаехал написав: anduzenko написав: Но почему-то переехала и живёт в Канаде. Но почему-то переехала и живёт в Канаде.

Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся. Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся.

Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.

А в Канаде - раз-два и пошла карьера.

Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение. Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.А в Канаде - раз-два и пошла карьера.Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение.



Вау!

Вот так с ходу, по паре предложений, и такой глубокий психологический анализ!

Браво!

Может, основываясь на той-же информации, вы нам больше поведаете - как часто у них интимная близость, насколько разнообразно? Что они предпочитают на завтрак по пятницам? Пятку какой ноги натер ее муж 2 года назад в первый вторник ноября и почему? Вау!Вот так с ходу, по паре предложений, и такой глубокий психологический анализ!Браво!Может, основываясь на той-же информации, вы нам больше поведаете - как часто у них интимная близость, насколько разнообразно? Что они предпочитают на завтрак по пятницам? Пятку какой ноги натер ее муж 2 года назад в первый вторник ноября и почему? rjkz

Повідомлень: 13251 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 53545556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гістьМодератори: Faceless