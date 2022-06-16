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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 08:50

BIGor ну как дорогая - это канадские зп укросантехников
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:14

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.

Че там, менять? Если не подошли старые отверстия, два новых просверлить и перекрутить два шланга?! На пол часа работы с двумя перекурами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:52

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.

Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой
И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся
И на комаров в принципе можно летом забить
Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто
Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку
За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь
Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…
И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.
Так что если эмигрировать - то только к тебе
Ну чи у Велике яблуко
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 09:56

  BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.
На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?


А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .
ЗЫ Если не секрет напишите в ЛС что за направление и какие курсы прошли, спасибо.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану

Маск, ксати с Канады именно и стартовал, где-то читал что он там подрабатывал на лесопилке
https://mignews.com/news/lifestyle/ilon ... pilke.html
Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своей работе на лесопилке в Канаде. По словам владельца SpaceX и Tesla, это была его худшая работа за всю жизнь. Об этом он сообщил в интервью подкасту Third Row Tesla.

Будущий миллиардер должен был чистить котель в котельной, что стало худшим опытом работы в его жизни. Маску удалось продержаться там всего четыре дня. Работа заключалась в том, что ему нужно было пробраться внутрь по узкому тоннелю и достать нагретый песок и мусор, а рабочий с другой стороны все это убирал.

Он подчеркнул, что работа была не просто сложной, а и опасной. "Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь оттуда... Если тоннель заблокирован, его трудно быстро расчистить", - рассказал Маск.

Однако, в итоге он получил в два раза больше денег, чем на других вакансиях.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 11:45

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Язык и направление сложные, итак много рассказал, могу в ЛС если надо.
На что смотрели - средние 2-к в Киеве - 140 куе - это доступно?


А, так если смотрите какой-нибудь Зеленый остров и двухкомнатная 70 м2 это средняя для вас, то "хорошая" это Риверстоун наверное) ? Знакомые из it или начинали с советской вторички или с котлованов новостроек, в том числе и Соф.Борщаговки . А так чтобы новое с хозяйским ремонтом и упакованное - не припомню. Максимум что выкладывали за раз - это в пределах 100 куе за 3ком в Парковых озерах на дне цен в 2017, почти 10 лет собирали. И это люди после минимум 10 лет в ИТ, но правда и основной период скирдования у них был ДО последнего скачка зарплат в it в 2019-2021 .

Зеленый остров - для мажоров, до войны 200 куе стоила 2к, сейчас может дешевле немного.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:25

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.


Верю на 100%.
Поэтому и писал ранее на ветке Глобализация, что при выборе страны, Канада для меня была №2, США - №1.
Тем более переехать из Тексаса.
Попасть в США - процесс вероятностный. Повезет-не повезет. В Канаду (не из США) попасть - это пройти через фильтр Экспресс-Энтри.Соответствуешь - велкам.
Поэтому готовился к Канаде, а искал пути в США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:30

  anduzenko написав:
  Понаехал написав:
  anduzenko написав:Но почему-то переехала и живёт в Канаде.

Временно. Муж уговорил. Она сама не сильно довольна, но у мужа временно получилось с карьерой. Как вкусный контракт закончится - вернутся.

Итак: в Техасе ни она, ни её муж реализоваться не могут. Как и в любом другом штате, так как для американцев переехать в другой штат за лучшей зарплатой - легко и просто. Это, между прочим, страна неограниченных возможностей.
А в Канаде - раз-два и пошла карьера.
Я думаю, ей просто климат не нравится. Это единственный реальный минус. Ну и бесит, что муж смог в карьеру, а она нет. Даже в Канаде. Для американки это унижение.


Вау!
Вот так с ходу, по паре предложений, и такой глубокий психологический анализ!
Браво!
Может, основываясь на той-же информации, вы нам больше поведаете - как часто у них интимная близость, насколько разнообразно? Что они предпочитают на завтрак по пятницам? Пятку какой ноги натер ее муж 2 года назад в первый вторник ноября и почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:41

  Ромасик написав:
  rjkz написав:Например так - объединяются 4-5 мамочек из Украины, поочереди сидят с детьми, остальные работают. Рент в складчину на первое время. Варианты есть, было-бы желание решать проблемы и они решатся.

это прямо канадские ценности. В Украине такое невообразимо!

  es77 написав:Супружеская пара в которой оба работают, заработают даже на самых простых работах минимум 6000 до налогов в месяц, из которых после всех необходимых затрат останется еще минимум 1000 на развлекухи.
Но одиноким матерям с детьми ...

мы же уже разобрали, 3300 - это средняя зп, а минимальная - около 1300.
И остался нераскрытым вопрос: супружеская пара, у которой остается 1000 баксов на развлекухи, при условии, что у них средняя, а не мин зп 3000 баксов, это с детьми или без?


Перые 3 года - самые тяжелые. Особенно первые полгода.
Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:49

  Ромасик написав:
  rjkz написав:земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.


70 долларов, ради которых надо приехать, иногда вхолостую, уехать, иметь расходы на инструмент, машину. и Сколько таких вызовов в день/месяц?
Чувак работает 40 часов в неделю, то есть фуллтайм, поиск заказов его не чешет.
Он свои 5300 в месяц получит, работу выполнит , остальное - его не касается.
По выходным еще и халтуры берет.
И он в США 9 месяцев. Без особого языка.
Принято раз в год повышать зарплату в любом случае. При переходе на другую фирму, ему не дадут меньше или столько-же, только больше.
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
rjkz
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