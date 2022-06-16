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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 54555657 Додано: Чет 16 чер, 2022 20:50 BIGor написав: Ромасик написав: rjkz написав: земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много. земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.

а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.



Просто в Украине очень бедные люди. Просто в Украине очень бедные люди. rjkz

Повідомлень: 13256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 21:02 rjkz написав: Вы различаете начало пути и успешный успех?

К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех? Вы различаете начало пути и успешный успех?К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?

Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?

Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))



Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?

А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.



Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму zerocool

Повідомлень: 195 З нами з: 22.03.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 21:11 rjkz написав: BIGor написав: Ромасик написав: а сколько у нас маляр зарабатывает?

Замена унитаза в Киеве - 2000 грн. а сколько у нас маляр зарабатывает?Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.

У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.



Просто в Украине очень бедные люди. Просто в Украине очень бедные люди.

Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)



Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .

Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?



Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так. Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так. zerocool

Повідомлень: 195 З нами з: 22.03.11 Подякував: 7 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 21:31 барабашов написав: Понаехал написав: rjkz написав: Поймите одну вещь -

1.Канада имеет огромную территорию.

2. Огромные природные ресурсы.

3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.

4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать. Поймите одну вещь -1.Канада имеет огромную территорию.2. Огромные природные ресурсы.3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.

У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах. У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.

Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой

И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся

И на комаров в принципе можно летом забить

Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто

Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку

За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь

Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…

И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.

Так что если эмигрировать - то только к тебе

Ну чи у Велике яблуко Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партойИ Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятсяИ на комаров в принципе можно летом забитьНо вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальтоИлоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройкуЗа руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусьТак у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.Так что если эмигрировать - то только к тебеНу чи у Велике яблуко



Если дело только в языке, то, по своему опыту, с полного нуля до минимально приемлемого уровня язык учится за 2,5 года. Остальное уже можно на месте. Да и быстрее будет.

Тексас - очень богатый штат с огромной экономикой.

НЙ - можно стартовать с минимальным языком. Есть много русскоязычных бизнесов и все городские сервисы ориентированы на эмигрантов со слабым языком. Если есть проблема, то позовут/подключат переводчика. Есть локации, где глаза закроешь и не понимаешь - а в США ты или где? Украинский, русский.

Если в начале 00-х на Манхеттене услышать наши языки было случайностью, то сейчас это так часто, что уже не удивляешься. Кроме того, подросли дети-внуки предыдущих волн эмигрантов. Они могут не читать и не писать на русском, но говорить могут. Если дело только в языке, то, по своему опыту, с полного нуля до минимально приемлемого уровня язык учится за 2,5 года. Остальное уже можно на месте. Да и быстрее будет.Тексас - очень богатый штат с огромной экономикой.НЙ - можно стартовать с минимальным языком. Есть много русскоязычных бизнесов и все городские сервисы ориентированы на эмигрантов со слабым языком. Если есть проблема, то позовут/подключат переводчика. Есть локации, где глаза закроешь и не понимаешь - а в США ты или где? Украинский, русский.Если в начале 00-х на Манхеттене услышать наши языки было случайностью, то сейчас это так часто, что уже не удивляешься. Кроме того, подросли дети-внуки предыдущих волн эмигрантов. Они могут не читать и не писать на русском, но говорить могут. rjkz

Повідомлень: 13256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 21:38 zerocool написав: rjkz написав: Вы различаете начало пути и успешный успех?

К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех? Вы различаете начало пути и успешный успех?К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?

Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?

Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))



Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?

А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.



Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму



Читать вы научились, понимать что читаете - нет.

унатаз - в Украине. Читать вы научились, понимать что читаете - нет.унатаз - в Украине. rjkz

Повідомлень: 13256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 21:43 zerocool написав: rjkz написав: BIGor написав: У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа. У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.



Просто в Украине очень бедные люди. Просто в Украине очень бедные люди.

Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)



Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .

Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?



Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так. Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так.



Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.

Жги дальше!

Мы уже поняли, что ты из США вернулся без 1000 долларов.

Может тебе еще и билет обратно за казенный счет купили?

Это назвается депортация!

Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.Жги дальше!Мы уже поняли, что ты из США вернулся без 1000 долларов.Может тебе еще и билет обратно за казенный счет купили?Это назвается депортация! rjkz

Повідомлень: 13256 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6922 раз. Подякували: 3952 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 чер, 2022 22:44 zerocool написав: rjkz написав: Вы различаете начало пути и успешный успех?

К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех? Вы различаете начало пути и успешный успех?К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?

Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))

Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і ​​може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))

Вот это майндсет! В этом и проблема у нас в Украине, что иметь малый бизнес по унитазам - это не успех, а распил чужих денег на инфинити\бентли - это успех! Вот это майндсет! В этом и проблема у нас в Украине, что иметь малый бизнес по унитазам - это не успех, а распил чужих денег на инфинити\бентли - это успех! San

Повідомлень: 33428 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54555657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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