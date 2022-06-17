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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 чер, 2022 20:50
BIGor написав: Ромасик написав: rjkz написав:
земляк, работая маляром, имел 240 долларов в день. На фуллтайм. Официально. Еще и халтуры брал на выходные. И это начало. И это не много.
а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
Просто в Украине очень бедные люди.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:02
rjkz написав:
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?
Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))
Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?
А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.
Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:11
rjkz написав: BIGor написав: Ромасик написав:
а сколько у нас маляр зарабатывает?
Замена унитаза в Киеве - 2000 грн.
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
Просто в Украине очень бедные люди.
Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)
Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .
Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?
Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:31
барабашов написав: Понаехал написав: rjkz написав:
Поймите одну вещь -
1.Канада имеет огромную территорию.
2. Огромные природные ресурсы.
3. Население Канады примерно 30 млн. (почти как в Украине). 25% этого населения - эмигранты в первом или 2-м поколении. Плотность населения на подавляющей части территории - менее 1 человека на 1 км2.
4.Канаде нужны люди. Очень! Кто-то должен все это осваивать.
У меня есть друг. У него сестра живёт в Канаде. Переехала жить из Техаса. Что он что сестра свободно владеют французским(бабушка эмигрант из Франции постаралась) ну и родной у них английский и испанский. Так вот ну очень не лестно о Канаде отзывается. Что о уровне жизни что о перспективах.
Я б сам если бы не был тупой в языках сдёрнул бы туда как Соболев Макс после КПИ в 98м, с которым я год сидел за одной партой
И Сибирь и Рембо-первая кровь мне пейзажами нравятся
И на комаров в принципе можно летом забить
Но вот помню забастовку водил из-за тарифов и компенсаций ковидных год назад в Канаде и что то уже не то пальто
Илоном Маском мелкого разлива как Соболев в 48 я уже не стану хотя Английский в отличии от французского и немецкого твёрдо на тройку
За руль сесть могу, могу поваром и гипс крутить тоже научусь
Так у вас в ТХ расценки на тот же милляж почти втрое от канадских! А значит и доходы и при больших налогах всё равно выше. Значит скорее можно хоть ипотеку выплатить, хоть дочкам…
И потом - Техас, как я писал раньше, по пейзажам «Резни бензопилой» 2004 и 2018годов - цэ Україна! Моє Придніпров’я випалене влітку, тобто зараз сонцем.
Так что если эмигрировать - то только к тебе
Ну чи у Велике яблуко
Если дело только в языке, то, по своему опыту, с полного нуля до минимально приемлемого уровня язык учится за 2,5 года. Остальное уже можно на месте. Да и быстрее будет.
Тексас - очень богатый штат с огромной экономикой.
НЙ - можно стартовать с минимальным языком. Есть много русскоязычных бизнесов и все городские сервисы ориентированы на эмигрантов со слабым языком. Если есть проблема, то позовут/подключат переводчика. Есть локации, где глаза закроешь и не понимаешь - а в США ты или где? Украинский, русский.
Если в начале 00-х на Манхеттене услышать наши языки было случайностью, то сейчас это так часто, что уже не удивляешься. Кроме того, подросли дети-внуки предыдущих волн эмигрантов. Они могут не читать и не писать на русском, но говорить могут.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:38
zerocool написав: rjkz написав:
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
Що то хєрня що це хєрня, який взагалі успіх у ремонті унітазів? І який сенс порівнювати долари теплі з м'якими?
Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))
Який у нього шанс ну наприклад піти в політику чи стати своїм, не емігрантом - без зв'язків, що напрацьовуються з дитинства, і з акцентом який буде все життя?
А якщо за кілька місяців не навчився розмовної англійської - то зовсім все сумно, жити в країні де не можеш поговорити на будь-яку тему з ким завгодно - моторошна перспектива.
Але ті, що емігрували, продовжують себе заспокоювати і якісь циферки підраховувати, я розумію рівень коупінга, не заважатиму
Читать вы научились, понимать что читаете - нет.
унатаз - в Украине.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 21:43
zerocool написав: rjkz написав: BIGor написав:
У нас очень дорогая страна в этом плане. Надо было поменять бойлер на новый, цена нового 2500 грн, работа 2000 грн (это при средней зп по городу в 8000). Решил сам поменять, обошлось в цену пива для соседа.
Просто в Украине очень бедные люди.
Дада, звичайно, саме тому більшість американців не має і 1000 доларів за душею, то все від великого багатства)
Про ремонти, згадав ще одну історію як мій інший знайомий американець(з двома будинками та яхтою до речі) - дуже матюкався що викликати сантехніка прочистити сливи коштує 400 баксів, і сам повзав дупою вгору і чистив гівно, увечері щоб інші такі ж успішні сусіди не бачили .
Чи став би це робити його ровесник аналогічного відносного класу доходів в Україні?
Це дуже взагалі типово для американського майндсета - усім розповідати, як ти добре живеш, навіть якщо це зовсім не так.
Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.
Жги дальше!
Мы уже поняли, что ты из США вернулся без 1000 долларов.
Может тебе еще и билет обратно за казенный счет купили?
Это назвается депортация!
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Додано: Чет 16 чер, 2022 22:44
zerocool написав: rjkz написав:
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))
Вот это майндсет! В этом и проблема у нас в Украине, что иметь малый бизнес по унитазам - это не успех, а распил чужих денег на инфинити\бентли - это успех!
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Додано: Чет 16 чер, 2022 23:24
San написав: zerocool написав: rjkz написав:
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))
Вот это майндсет! В этом и проблема у нас в Украине, что иметь малый бизнес по унитазам - это не успех, а распил чужих денег на инфинити\бентли - это успех!
+1
Ментальность зерокула не вынесла такого культурного шока.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 23:42
San написав: zerocool написав: rjkz написав:
Вы различаете начало пути и успешный успех?
К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
Ну буде він пахати в гівні, підірве здоров'я, і може років за 10 відкриє унітазну фірмочку, але в чому тут буде успіх? Тоді як його ровесники в Україні підсядуть на розпил євро-грошей через кума, та куплять уже третю інфініті, за кеш))
Вот это майндсет! В этом и проблема у нас в Украине, что иметь малый бизнес по унитазам - это не успех, а распил чужих денег на инфинити\бентли - это успех!
Ну, ми ж тут успіх через гроші рахуємо, якщо грошей через розпил-відкат більше, то більше і успіх? Чи як?
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