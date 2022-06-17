Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 55565758 Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:10 Re: Еміграція, заробітчанство Парни не ссорьтесь по пустякам

Америка для нас, бывших комсомольцев, это в первую очередь фильмы на ВМ-12 из детства(Панасоник или АКАИ были только у того хлопчика,шо Папа мясником или завбазой работали)

Вспомните первый Терминатор, Коммандо, Кобру, Горца середины 80х - ну ни хрена себе - у них можно пойти в магазин и купить автомат с пулемётом, а то и ракету, не врал Бовин с Зориным в Международной Панораме, а машины то какие, у Гагарина с Титовым и членов президиума старые и черные, а за океаном то

новые и красивые и у всех! Оцэ так мэчта, а не страна! В 12-13 оно всё слаще и вкуснее и предки за тебя и решат, и подумают, и вывезут, и икру прям на балык и намажут. Да вот не вывезли, не сложилось, а там ГКЧП, сберкнижка в ноль, последний звонок в папином костюме из Берёзки, первый курс, академ, другой ВУЗ, Гранд Б/Н за 20000 при стипендии в полтора доллара и плащ в пол, иначе пацаны не поймут...Какая тут уже эмиграция, кто выжил - того и тут неплохо кормят...

Зерокул по своему прав. И у меня среди одноклассников-курсников таких примеров что ТАМ рядовой миддл в 40, а тут 911й кабриолет с битурбо в 25 лет и "спасибо что живой" даже побольше будет, и никто при Ющенко и не думал в 30 лет уезжать, да и при Янеке до определённого периода тоже, просто кто же знал что Сараево с Душанбе образца 93года будет у нас...

А так конечно, со слов жены, воздух у Хомяка получше чем в Мисхоре и пиво вкуснее, тем более вчера там праздник был и они баварцы такие смешные, из мушкетов палили в шляпа с перьями, как их деды с нашими воевали - парадокс... но это уже не про Гомерику. барабашов Повідомлень: 2302 З нами з: 16.06.15 Подякував: 225 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless