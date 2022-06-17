Парни не ссорьтесь по пустякам
Америка для нас, бывших комсомольцев, это в первую очередь фильмы на ВМ-12 из детства(Панасоник или АКАИ были только у того хлопчика,шо Папа мясником или завбазой работали)
Вспомните первый Терминатор, Коммандо, Кобру, Горца середины 80х - ну ни хрена себе - у них можно пойти в магазин и купить автомат с пулемётом, а то и ракету, не врал Бовин с Зориным в Международной Панораме, а машины то какие, у Гагарина с Титовым и членов президиума старые и черные, а за океаном то
новые и красивые и у всех! Оцэ так мэчта, а не страна! В 12-13 оно всё слаще и вкуснее и предки за тебя и решат, и подумают, и вывезут, и икру прям на балык и намажут. Да вот не вывезли, не сложилось, а там ГКЧП, сберкнижка в ноль, последний звонок в папином костюме из Берёзки, первый курс, академ, другой ВУЗ, Гранд Б/Н за 20000 при стипендии в полтора доллара и плащ в пол, иначе пацаны не поймут...Какая тут уже эмиграция, кто выжил - того и тут неплохо кормят...
Зерокул по своему прав. И у меня среди одноклассников-курсников таких примеров что ТАМ рядовой миддл в 40, а тут 911й кабриолет с битурбо в 25 лет и "спасибо что живой" даже побольше будет, и никто при Ющенко и не думал в 30 лет уезжать, да и при Янеке до определённого периода тоже, просто кто же знал что Сараево с Душанбе образца 93года будет у нас...
А так конечно, со слов жены, воздух у Хомяка получше чем в Мисхоре и пиво вкуснее, тем более вчера там праздник был и они баварцы такие смешные, из мушкетов палили в шляпа с перьями, как их деды с нашими воевали - парадокс... но это уже не про Гомерику.