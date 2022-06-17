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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:10
Парни не ссорьтесь по пустякам
Америка для нас, бывших комсомольцев, это в первую очередь фильмы на ВМ-12 из детства(Панасоник или АКАИ были только у того хлопчика,шо Папа мясником или завбазой работали)
Вспомните первый Терминатор, Коммандо, Кобру, Горца середины 80х - ну ни хрена себе - у них можно пойти в магазин и купить автомат с пулемётом, а то и ракету, не врал Бовин с Зориным в Международной Панораме, а машины то какие, у Гагарина с Титовым и членов президиума старые и черные, а за океаном то
новые и красивые и у всех! Оцэ так мэчта, а не страна! В 12-13 оно всё слаще и вкуснее и предки за тебя и решат, и подумают, и вывезут, и икру прям на балык и намажут. Да вот не вывезли, не сложилось, а там ГКЧП, сберкнижка в ноль, последний звонок в папином костюме из Берёзки, первый курс, академ, другой ВУЗ, Гранд Б/Н за 20000 при стипендии в полтора доллара и плащ в пол, иначе пацаны не поймут...Какая тут уже эмиграция, кто выжил - того и тут неплохо кормят...
Зерокул по своему прав. И у меня среди одноклассников-курсников таких примеров что ТАМ рядовой миддл в 40, а тут 911й кабриолет с битурбо в 25 лет и "спасибо что живой" даже побольше будет, и никто при Ющенко и не думал в 30 лет уезжать, да и при Янеке до определённого периода тоже, просто кто же знал что Сараево с Душанбе образца 93года будет у нас...
А так конечно, со слов жены, воздух у Хомяка получше чем в Мисхоре и пиво вкуснее, тем более вчера там праздник был и они баварцы такие смешные, из мушкетов палили в шляпа с перьями, как их деды с нашими воевали - парадокс... но это уже не про Гомерику.
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барабашов
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:55
rjkz написав:
Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.
Жги дальше!
Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\
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Понаехал
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 03:07
Понаехал написав: rjkz написав:
Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.
Жги дальше!
Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\
Я не знаю ни одного человека в США, у которого нет ОДНОЙ тысячи долларов.
Не, я видел бомжей, но с ними не очень близко знаком.
Бакс держать особенно СЕЙЧАС имеет смысл, через пару месяцев, возможно начнется обвал всего и вся и тогда надо скупать. Но даже в этом случае подушка безопасности на полгода жизни - маст хэв.
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
И теперь вопрос - сколько будет в июле?
Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.
Фонда, биткоин, бетоин - домкратом вниз!
Кто не спрятался- я не виноват (с).
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rjkz
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