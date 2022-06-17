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#<1 ... 55565758 Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:10 Re: Еміграція, заробітчанство Парни не ссорьтесь по пустякам

Америка для нас, бывших комсомольцев, это в первую очередь фильмы на ВМ-12 из детства(Панасоник или АКАИ были только у того хлопчика,шо Папа мясником или завбазой работали)

Вспомните первый Терминатор, Коммандо, Кобру, Горца середины 80х - ну ни хрена себе - у них можно пойти в магазин и купить автомат с пулемётом, а то и ракету, не врал Бовин с Зориным в Международной Панораме, а машины то какие, у Гагарина с Титовым и членов президиума старые и черные, а за океаном то

новые и красивые и у всех! Оцэ так мэчта, а не страна! В 12-13 оно всё слаще и вкуснее и предки за тебя и решат, и подумают, и вывезут, и икру прям на балык и намажут. Да вот не вывезли, не сложилось, а там ГКЧП, сберкнижка в ноль, последний звонок в папином костюме из Берёзки, первый курс, академ, другой ВУЗ, Гранд Б/Н за 20000 при стипендии в полтора доллара и плащ в пол, иначе пацаны не поймут...Какая тут уже эмиграция, кто выжил - того и тут неплохо кормят...

Зерокул по своему прав. И у меня среди одноклассников-курсников таких примеров что ТАМ рядовой миддл в 40, а тут 911й кабриолет с битурбо в 25 лет и "спасибо что живой" даже побольше будет, и никто при Ющенко и не думал в 30 лет уезжать, да и при Янеке до определённого периода тоже, просто кто же знал что Сараево с Душанбе образца 93года будет у нас...

А так конечно, со слов жены, воздух у Хомяка получше чем в Мисхоре и пиво вкуснее, тем более вчера там праздник был и они баварцы такие смешные, из мушкетов палили в шляпа с перьями, как их деды с нашими воевали - парадокс... но это уже не про Гомерику. барабашов Повідомлень: 2302 З нами з: 16.06.15 Подякував: 226 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 02:55 rjkz написав: Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.

Жги дальше! Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.Жги дальше!

Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\ Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\ Понаехал

Повідомлень: 3957 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 03:07 Понаехал написав: rjkz написав: Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.

Жги дальше! Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.Жги дальше!

Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\ Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\



Я не знаю ни одного человека в США, у которого нет ОДНОЙ тысячи долларов.



Не, я видел бомжей, но с ними не очень близко знаком.



Бакс держать особенно СЕЙЧАС имеет смысл, через пару месяцев, возможно начнется обвал всего и вся и тогда надо скупать. Но даже в этом случае подушка безопасности на полгода жизни - маст хэв.



4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.

Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.

Не угадал никто.

+0,75%!!!!!!

И теперь вопрос - сколько будет в июле?

Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.

Фонда, биткоин, бетоин - домкратом вниз!

Кто не спрятался- я не виноват (с).



https://www.nytimes.com/2022/06/15/busi ... rates.html



https://www.cnbc.com/2022/06/15/fed-hik ... -1994.html Я не знаю ни одного человека в США, у которого нет ОДНОЙ тысячи долларов.Не, я видел бомжей, но с ними не очень близко знаком.Бакс держать особенно СЕЙЧАС имеет смысл, через пару месяцев, возможно начнется обвал всего и вся и тогда надо скупать. Но даже в этом случае подушка безопасности на полгода жизни - маст хэв.4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.Не угадал никто.+0,75%!!!!!!И теперь вопрос - сколько будет в июле?Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.Фонда, биткоин, бетоин - домкратом вниз!Кто не спрятался- я не виноват (с). rjkz

Повідомлень: 13263 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6926 раз. Подякували: 3953 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 04:57 Понаехал написав: rjkz написав: Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.

Жги дальше! Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается.Жги дальше!

Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\ Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\



Кстати, возвращаясь к вопросу разбазаривания бабок демократами.

Принят рекордный бюджет города Нью-Йорк.

101 млрд долларов. Всего на всего в 2 раза меньше, чем рекордный ВВП всей Украины за 2021 год. И это потратить, а не ВВП.

Адамс поднял финансирование NYPD то что порезал дебилазио. Что хорошо.

Но урезал расходы на паблик скулз. Что плохо.

И ....

Принял программу строительства жилья для бездомных на...

готовы?

32 млрд!!!!



Ипануться!

Конгресс рубился давать или нет воюющей Украине 40 млрд, а тут на жилье для бомжей Нью-Йорка 32 ярда! Кстати, возвращаясь к вопросу разбазаривания бабок демократами.Принят рекордный бюджет города Нью-Йорк.101 млрд долларов. Всего на всего в 2 раза меньше, чем рекордный ВВП всей Украины за 2021 год. И это потратить, а не ВВП.Адамс поднял финансирование NYPD то что порезал дебилазио. Что хорошо.Но урезал расходы на паблик скулз. Что плохо.И ....Принял программу строительства жилья для бездомных на...готовы?32 млрд!!!!Ипануться!Конгресс рубился давать или нет воюющей Украине 40 млрд, а тут на жилье для бомжей Нью-Йорка 32 ярда! rjkz

Повідомлень: 13263 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6926 раз. Подякували: 3953 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:59 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Принял программу строительства жилья для бездомных на...

готовы?

32 млрд!!!! Принял программу строительства жилья для бездомных на...готовы?32 млрд!!!!

Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так. BIGor

Повідомлень: 6226 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:19 BIGor написав: rjkz написав: Принял программу строительства жилья для бездомных на...

готовы?

32 млрд!!!! Принял программу строительства жилья для бездомных на...готовы?32 млрд!!!!

Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так.

Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Bolt Повідомлень: 1181 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 08:38 rjkz написав: Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности. Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.

кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее. Тут она бы носила гордое звание уборчицы, а там house keeper. И еще влоги бы записывала, как это круто работать в Канаде

При чем на влогах за счет хлопающих ушами зарабатывала больше, чем на своей ферме. кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее. Тут она бы носила гордое звание уборчицы, а там house keeper. И еще влоги бы записывала, как это круто работать в КанадеПри чем на влогах за счет хлопающих ушами зарабатывала больше, чем на своей ферме. Ромасик

Повідомлень: 4794 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1201 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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