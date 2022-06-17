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Парни не ссорьтесь по пустякам Америка для нас, бывших комсомольцев, это в первую очередь фильмы на ВМ-12 из детства(Панасоник или АКАИ были только у того хлопчика,шо Папа мясником или завбазой работали) Вспомните первый Терминатор, Коммандо, Кобру, Горца середины 80х - ну ни хрена себе - у них можно пойти в магазин и купить автомат с пулемётом, а то и ракету, не врал Бовин с Зориным в Международной Панораме, а машины то какие, у Гагарина с Титовым и членов президиума старые и черные, а за океаном то новые и красивые и у всех! Оцэ так мэчта, а не страна! В 12-13 оно всё слаще и вкуснее и предки за тебя и решат, и подумают, и вывезут, и икру прям на балык и намажут. Да вот не вывезли, не сложилось, а там ГКЧП, сберкнижка в ноль, последний звонок в папином костюме из Берёзки, первый курс, академ, другой ВУЗ, Гранд Б/Н за 20000 при стипендии в полтора доллара и плащ в пол, иначе пацаны не поймут...Какая тут уже эмиграция, кто выжил - того и тут неплохо кормят... Зерокул по своему прав. И у меня среди одноклассников-курсников таких примеров что ТАМ рядовой миддл в 40, а тут 911й кабриолет с битурбо в 25 лет и "спасибо что живой" даже побольше будет, и никто при Ющенко и не думал в 30 лет уезжать, да и при Янеке до определённого периода тоже, просто кто же знал что Сараево с Душанбе образца 93года будет у нас... А так конечно, со слов жены, воздух у Хомяка получше чем в Мисхоре и пиво вкуснее, тем более вчера там праздник был и они баварцы такие смешные, из мушкетов палили в шляпа с перьями, как их деды с нашими воевали - парадокс... но это уже не про Гомерику.
rjkz написав:Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается. Жги дальше!
Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\
Я не знаю ни одного человека в США, у которого нет ОДНОЙ тысячи долларов.
Не, я видел бомжей, но с ними не очень близко знаком.
Бакс держать особенно СЕЙЧАС имеет смысл, через пару месяцев, возможно начнется обвал всего и вся и тогда надо скупать. Но даже в этом случае подушка безопасности на полгода жизни - маст хэв.
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25. Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5. Не угадал никто. +0,75%!!!!!! И теперь вопрос - сколько будет в июле? Короче, кто не в баксе - мне вас жаль. Фонда, биткоин, бетоин - домкратом вниз! Кто не спрятался- я не виноват (с).
rjkz написав:Вечер акуительных историй про нищих американцев, у БОЛЬШИНСТВА которых нет 1000 долларов (заработок за 2-4 дня работы) продолжается. Жги дальше!
Ну вообще-то он прав. У большинства действительно нет таких денег. У кого потенциально могут быть - инвестируют. Кто бакс держать будет в здравом уме? =\
Кстати, возвращаясь к вопросу разбазаривания бабок демократами. Принят рекордный бюджет города Нью-Йорк. 101 млрд долларов. Всего на всего в 2 раза меньше, чем рекордный ВВП всей Украины за 2021 год. И это потратить, а не ВВП. Адамс поднял финансирование NYPD то что порезал дебилазио. Что хорошо. Но урезал расходы на паблик скулз. Что плохо. И .... Принял программу строительства жилья для бездомных на... готовы? 32 млрд!!!!
Ипануться! Конгресс рубился давать или нет воюющей Украине 40 млрд, а тут на жилье для бомжей Нью-Йорка 32 ярда!
rjkz написав:Принял программу строительства жилья для бездомных на... готовы? 32 млрд!!!!
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру. Второй попрошайничает и получает квартиру. После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
rjkz написав:Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.
кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее. Тут она бы носила гордое звание уборчицы, а там house keeper. И еще влоги бы записывала, как это круто работать в Канаде Истории украиснкой уборщицы овна они не такие хайповые. При чем на влогах за счет хлопающих ушами зарабатывала больше, чем на своей ферме.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 чер, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:70 долларов, ради которых надо приехать, иногда вхолостую, уехать, иметь расходы на инструмент, машину. и Сколько таких вызовов в день/месяц? Чувак работает 40 часов в неделю, то есть фуллтайм, поиск заказов его не чешет. Он свои 5300 в месяц получит, работу выполнит , остальное - его не касается.
да, не то, что канадский маляр - придет, два маха в день щеткой сделает, не вдыхая ни пыль ни токсичную краску, и в конце месяца как с куста 5000 баксов. Имеено через солдарнсоть с укр.диаспорой щедрые канадцы со средней зп 3300 баксов отдают лучшие рабочие места понаехам.
rjkz написав:К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?
как хорошо сравнивать заработок на месяц с заработком за день. Разница ощущается более существенно.