Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?
То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?
То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:28
BIGor а куда делась недвига и фонда? И сколько процентов платят на долларовые депо в США?
Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:36
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|