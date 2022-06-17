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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:38
Ромасик написав:
кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее.
Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?
То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет.
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BIGor
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:28
BIGor а куда делась недвига и фонда? И сколько процентов платят на долларовые депо в США?
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:52
Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав:
Принял программу строительства жилья для бездомных на...
готовы?
32 млрд!!!!
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
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lejko_vit
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:55
lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав:
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
Зачем покупать то, что государство _должно_ выдавать бесплатно?
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_hunter
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:29
Ромасик написав: Bolt написав:
Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить
Ну, работа, это для меня место, не столько зароботка, а для приятного(зачеркнуто) препровождения времени. К сожалению, две моих арендных квартиры, не дают мне достаточно дохода, чтобы полностью забить на работу, но тем не менее устраиваться на такую, где не приходится рвать жопу позволяют. 😼
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Bolt
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:32
lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав:
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
Такая справочка не так просто делается, и стоит пару - тройку куе не считая накладных расходов.
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Bolt
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