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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:38
Ромасик написав:
кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее.
Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?
То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет.
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BIGor
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:28
BIGor а куда делась недвига и фонда? И сколько процентов платят на долларовые депо в США?
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:52
Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав:
Принял программу строительства жилья для бездомных на...
готовы?
32 млрд!!!!
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
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lejko_vit
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:55
lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав:
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
Зачем покупать то, что государство _должно_ выдавать бесплатно?
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:29
Ромасик написав: Bolt написав:
Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить
Ну, работа, это для меня место, не столько зароботка, а для приятного(зачеркнуто) препровождения времени. К сожалению, две моих арендных квартиры, не дают мне достаточно дохода, чтобы полностью забить на работу, но тем не менее устраиваться на такую, где не приходится рвать жопу позволяют. 😼
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Bolt
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:32
lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав:
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎
Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.
Такая справочка не так просто делается, и стоит пару - тройку куе не считая накладных расходов.
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Bolt
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:55
Ромасик написав:
потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.
Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
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Понаехал
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:10
rjkz написав:
4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
И теперь вопрос - сколько будет в июле?
Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.
Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.
Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75....
В июле с вероятность большой будет 0.5
Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды?
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Понаехал
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:14
Понаехал написав:
Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.
а, и с крин выложила, как 6500 получила допомоги. Без тени смущения.
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Ромасик
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