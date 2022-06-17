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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 57585960> Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство Ромасик написав: кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее. кизяки за канадскими коровами убирать намного приятнее.

Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?

То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет. Как думаешь, лучше кизяки убирать за 2000уе в Канаде или за 200 уе (6000 грн) в Украине?То что в украинцев есть 1000 доларов налом - говорит о том что некуда вкладывать сбережения - недвига недоступна, депозиты 0,01% в доларе, фондового рынка нет. BIGor

Повідомлень: 6228 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1024 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:28 BIGor а куда делась недвига и фонда? И сколько процентов платят на долларовые депо в США? Ромасик

Повідомлень: 4808 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1203 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:36 Bolt написав: Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎

то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить Ромасик

Повідомлень: 4808 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1203 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:52 Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав: Принял программу строительства жилья для бездомных на...

готовы?

32 млрд!!!! Принял программу строительства жилья для бездомных на...готовы?32 млрд!!!!

Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так.

Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎

Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки. Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки. lejko_vit

Повідомлень: 124 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 11:55 lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав: Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так.

Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎

Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки. Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.

Зачем покупать то, что государство _должно_ выдавать бесплатно? Зачем покупать то, что государство _должно_ выдавать бесплатно? _hunter Повідомлень: 6994 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 477 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:29 Ромасик написав: Bolt написав: Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎

то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить то вы не плохо жили - за 300 баксов зп умудрялись на работу на ̶и̶н̶ф̶и̶н̶и̶т̶и̶ машине ездить

Ну, работа, это для меня место, не столько зароботка, а для приятного(зачеркнуто) препровождения времени. К сожалению, две моих арендных квартиры, не дают мне достаточно дохода, чтобы полностью забить на работу, но тем не менее устраиваться на такую, где не приходится рвать жопу позволяют. 😼 Ну, работа, это для меня место, не столько зароботка, а для приятного(зачеркнуто) препровождения времени. К сожалению, две моих арендных квартиры, не дают мне достаточно дохода, чтобы полностью забить на работу, но тем не менее устраиваться на такую, где не приходится рвать жопу позволяют. 😼 Bolt Повідомлень: 1184 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 12:32 lejko_vit написав: Bolt написав: BIGor написав: Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так.

Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎 Я над этим уже давно задумался и потому пятый (юбилейный) раз зарегистрировался в ЦЗ, где буду год(если повезёт) получать помощь. Нафига горбатится на какого-нибудь жлоба работодателя за условные 300$, если можно отвисать на бирже за 200$,а с учётом сэконоленого бенза ещё в плюсю остаёшься. Не говоря уже про нервы. 😎

Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки. Чувак сидит на ветке о недвиге, под*бует долярчика который в ЗСУ и хвалится тем что будет получать социалку от Украины когда она воюет с свинособаками.... испанский стыд. Купи себе уже справку что ты инвалид и п*здуй на заработки.

Такая справочка не так просто делается, и стоит пару - тройку куе не считая накладных расходов. Такая справочка не так просто делается, и стоит пару - тройку куе не считая накладных расходов. Bolt Повідомлень: 1184 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:55 Ромасик написав: потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение. потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь. Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь. Понаехал

Повідомлень: 3960 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:10 rjkz написав: 4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.

Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.

Не угадал никто.

+0,75%!!!!!!

И теперь вопрос - сколько будет в июле?

Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.

4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.Не угадал никто.+0,75%!!!!!!И теперь вопрос - сколько будет в июле?Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.

Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.

Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75.... В июле с вероятность большой будет 0.5



Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды? Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75....В июле с вероятность большой будет 0.5Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды? Понаехал

Повідомлень: 3960 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:14 Понаехал написав: Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь. Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.



а, и с крин выложила, как 6500 получила допомоги. Без тени смущения. та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.а, и с крин выложила, как 6500 получила допомоги. Без тени смущения. Ромасик

Повідомлень: 4808 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1203 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 57585960> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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