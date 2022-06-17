|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19
Ромасик написав: Понаехал написав:
Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.
та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.
А какая принципиальная разница откуда возвращается в эту самую риторическую "хату пид Полтавою"?
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3960
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему