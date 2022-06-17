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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19

  Ромасик написав:
  Понаехал написав:Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.

А какая принципиальная разница откуда возвращается в эту самую риторическую "хату пид Полтавою"?
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:16

Понаехал то я и не говорю, что есть разница откуда. Сам факт того, что сегодня учат людей как надо тусить, а завтра возвращаются в свое село. А те, кто насмотрелись на это, им что делать?

Собственно, эмиграция из села в Киев - это тоже эмиграция и заробитчанство.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:24

  BIGor написав:
  rjkz написав:Принял программу строительства жилья для бездомных на...
готовы?
32 млрд!!!!

Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.


1.Фактически, демократы в США ведут себя как социалисты. И БЛМ - это левое движение. Во время блм-погромов на Манхеттене и стены и тротуары и машины были разрисованы серпами и молотами. Напомнить чья это символика?
И это демократы становились перед ними на колени и ноги целовали.
2. Именно так и происходит. В демократических штатах задираются налоги на бизнес и на высокие доходы, поэтому-то и бизнес и высокооплачиваемые работники сваливают в республиканские штаты такие как Тексас Понаеха и ФлОриду.
Поэтому там недвига выстрелила ракетой, а в НЙ он не росла особо с 2020 года и даже местами присела.
rjkz
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