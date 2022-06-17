BIGor написав: rjkz написав:
Принял программу строительства жилья для бездомных на...
готовы?
32 млрд!!!!
Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.
Второй попрошайничает и получает квартиру.
После это первый задумается, что он делает не так.
1.Фактически, демократы в США ведут себя как социалисты. И БЛМ - это левое движение. Во время блм-погромов на Манхеттене и стены и тротуары и машины были разрисованы серпами и молотами. Напомнить чья это символика?
И это демократы становились перед ними на колени и ноги целовали.
2. Именно так и происходит. В демократических штатах задираются налоги на бизнес и на высокие доходы, поэтому-то и бизнес и высокооплачиваемые работники сваливают в республиканские штаты такие как Тексас Понаеха и ФлОриду.
Поэтому там недвига выстрелила ракетой, а в НЙ он не росла особо с 2020 года и даже местами присела.