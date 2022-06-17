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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 57585960 Додано: П'ят 17 чер, 2022 14:19 Ромасик написав: Понаехал написав: Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь. Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.

та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем. та таких и у нас хватает - сегодня празднует ДР в Queen и фоткает лососину на 13 айфон, а завтра возвращается в батькивську хату пид Полтавою, бо ой аренду в Киеве не тянем.

А какая принципиальная разница откуда возвращается в эту самую риторическую "хату пид Полтавою"? А какая принципиальная разница откуда возвращается в эту самую риторическую "хату пид Полтавою"? Понаехал

Повідомлень: 3960 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:16 Понаехал то я и не говорю, что есть разница откуда. Сам факт того, что сегодня учат людей как надо тусить, а завтра возвращаются в свое село. А те, кто насмотрелись на это, им что делать?



Собственно, эмиграция из села в Киев - это тоже эмиграция и заробитчанство. Ромасик

Повідомлень: 4824 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1204 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 15:24 BIGor написав: rjkz написав: Принял программу строительства жилья для бездомных на...

готовы?

32 млрд!!!! Принял программу строительства жилья для бездомных на...готовы?32 млрд!!!!

Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.

Второй попрошайничает и получает квартиру.

После это первый задумается, что он делает не так. Чем то напоминает социализм. Один вкалывает 20 лет на ипотеку и получает квартиру.Второй попрошайничает и получает квартиру.После это первый задумается, что он делает не так.



1.Фактически, демократы в США ведут себя как социалисты. И БЛМ - это левое движение. Во время блм-погромов на Манхеттене и стены и тротуары и машины были разрисованы серпами и молотами. Напомнить чья это символика?

И это демократы становились перед ними на колени и ноги целовали.

2. Именно так и происходит. В демократических штатах задираются налоги на бизнес и на высокие доходы, поэтому-то и бизнес и высокооплачиваемые работники сваливают в республиканские штаты такие как Тексас Понаеха и ФлОриду.

Поэтому там недвига выстрелила ракетой, а в НЙ он не росла особо с 2020 года и даже местами присела. 1.Фактически, демократы в США ведут себя как социалисты. И БЛМ - это левое движение. Во время блм-погромов на Манхеттене и стены и тротуары и машины были разрисованы серпами и молотами. Напомнить чья это символика?И это демократы становились перед ними на колени и ноги целовали.2. Именно так и происходит. В демократических штатах задираются налоги на бизнес и на высокие доходы, поэтому-то и бизнес и высокооплачиваемые работники сваливают в республиканские штаты такие как Тексас Понаеха и ФлОриду.Поэтому там недвига выстрелила ракетой, а в НЙ он не росла особо с 2020 года и даже местами присела. rjkz

Повідомлень: 13266 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6926 раз. Подякували: 3959 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:46 Ромасик написав: rjkz написав: 70 долларов, ради которых надо приехать, иногда вхолостую, уехать, иметь расходы на инструмент, машину. и Сколько таких вызовов в день/месяц?

Чувак работает 40 часов в неделю, то есть фуллтайм, поиск заказов его не чешет.

Он свои 5300 в месяц получит, работу выполнит , остальное - его не касается. 70 долларов, ради которых надо приехать, иногда вхолостую, уехать, иметь расходы на инструмент, машину. и Сколько таких вызовов в день/месяц?Чувак работает 40 часов в неделю, то есть фуллтайм, поиск заказов его не чешет.Он свои 5300 в месяц получит, работу выполнит , остальное - его не касается. да, не то, что канадский маляр - придет, два маха в день щеткой сделает, не вдыхая ни пыль ни токсичную краску, и в конце месяца как с куста 5000 баксов. Имеено через солдарнсоть с укр.диаспорой щедрые канадцы со средней зп 3300 баксов отдают лучшие рабочие места понаехам. rjkz написав: К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех? К него начало - 5300 в месяц, в Украине 70 баксов за день работы на себя - успешный успех?

как хорошо сравнивать заработок на месяц с заработком за день. Разница ощущается более существенно. да, не то, что канадский маляр - придет, два маха в день щеткой сделает, не вдыхая ни пыль ни токсичную краску, и в конце месяца как с куста 5000 баксов. Имеено через солдарнсоть с укр.диаспорой щедрые канадцы со средней зп 3300 баксов отдают лучшие рабочие места понаехам.как хорошо сравнивать заработок на месяц с заработком за день. Разница ощущается более существенно.



Из этих 70 баксов у украинского сантехника останется 30-40 от силы.

Бенз, амортизация машины, инструмента, холостые выезды и тп.

Американский маляр имеет 30 долларов в час. 8 часов в день, 5 дней в неделю, 22 в месяц.

Так годится?

30 и 30. в день и в час.

Токсичная краска в отделке жилых помещений? Окститесь!

Это не Украина, где в 80 км от столицы ядерный могильник устроили.

На украинском рынке американские краски одни из самых дорогих. И они очень экологичны. А на американском, если будет установлена причинно-следственная связь между заболеванием или смертью и примененных в жилом помещении стройматериалов, то и продавец и производитель понесут такой ущерб, что мало не покажется.

Погуглите насколько "токсична" самая популярная краска Бенджамин Мур. Она есть и в Украине. Из этих 70 баксов у украинского сантехника останется 30-40 от силы.Бенз, амортизация машины, инструмента, холостые выезды и тп.Американский маляр имеет 30 долларов в час. 8 часов в день, 5 дней в неделю, 22 в месяц.Так годится?30 и 30. в день и в час.Токсичная краска в отделке жилых помещений? Окститесь!Это не Украина, где в 80 км от столицы ядерный могильник устроили.На украинском рынке американские краски одни из самых дорогих. И они очень экологичны. А на американском, если будет установлена причинно-следственная связь между заболеванием или смертью и примененных в жилом помещении стройматериалов, то и продавец и производитель понесут такой ущерб, что мало не покажется.Погуглите насколько "токсична" самая популярная краска Бенджамин Мур. Она есть и в Украине. rjkz

Повідомлень: 13266 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6926 раз. Подякували: 3959 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:47 Ромасик написав: rjkz написав: Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности. Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.

потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение. потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

не делайте мне так смешно.

Ну, правда.

Хоть гугл включите.

15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!

Ниже ее НИКТО не имеет права платить.

Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.

На 15 в час очень мало кто работает. не делайте мне так смешно.Ну, правда.Хоть гугл включите.15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!Ниже ее НИКТО не имеет права платить.Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.На 15 в час очень мало кто работает. rjkz

Повідомлень: 13266 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6926 раз. Подякували: 3959 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 57585960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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