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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 20:47

  Ромасик написав:
  rjkz написав:Почему-то ради "канадских ценностей" так много украинцев переехали, что украинская диаспора в Канаде 5-я по численности.

потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
Хоть гугл включите.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:01

  Понаехал написав:
  Ромасик написав:потому что наслушаются таких сказочников о 5300, потратит на переезд 10К, приедет, а там 1300. И ни туда и ни сюда. А через 3 года смотри и овно уже не овно, а натуральное удобрение.

Не 1300, а 1600. В остальном согласен. Только добавлю что при этом человек пыжится и врёт как у него "все хорошо" и живёт ради картинки в инстаграмм. Есть у нас одно комьюнити в городе.... Туда стекаются свежие понаехи с Украины, РФ и РБ, других штатов. По сути убогое место с проблемами с плесенью(кто знает что такое плесень на этом континенте - поймет). Сколько же там понтов, фото с постоянных пати на бассейне, выпендрежа. Я один раз посмотрел на это... Поражаюсь.


Ужас, в Тексасе такие низкие зарплаты?
Удивлен, удивлен.
В НЙ, честно говоря такие понты не заметил.
Может, потому что город эмигрантов и все равные среди равных.
Бассейны?
Бассейны есть на бэкярдах немногих частных домов. Чаще на бэкярдах билдингов.
Даже коопов. На Эммонс эв несколько месяцев назад висела симпатичная 2бдрм с бассейном на бэкярде за 350 куе.
Кроме того, 100500 вполне прилично содержащихся муниципальных пляжей на берегу океана.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:02

  Понаехал написав:
  rjkz написав:4 мая ФЕД поднял ставку на 0,5% вместо ожидаемых 0,25.
Были гадания на сколько он поднимет в июне - на о,25 или на 0,5.
Не угадал никто.
+0,75%!!!!!!
И теперь вопрос - сколько будет в июле?
Короче, кто не в баксе - мне вас жаль.

Я таки , прошу прощения , но не надо тут нас держать за поцов. Про 0.75 приличные люди знали заранее. Точнее про 80% вероятность 0.75 и 20% вероятность 0.5.
Тем более Barclays за неделю сказали о 0.75.... :) В июле с вероятность большой будет 0.5

Какой смысл сидеть в валюте, если есть бонды?


Вы знаете идиш? Вы знаете что такое поц на идиш?
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:35

  rjkz написав:не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.

мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - то с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
  rjkz написав:Хоть гугл включите.

включил:
Согласно Федеральному законодательству США, в стране существует минимальная заработная планка, равная 7.25 долларов в час. Последний раз ее размер пересматривали еще в 2009
https://tsn.ua/ru/ato/zarplaty-v-ssha-v ... 24503.html

ТСН николы не бреше.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 чер, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

десятка крупнейших % выехавших долларовых миллионеровЗображення
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:39

  Ромасик написав:
  rjkz написав:не делайте мне так смешно.
Ну, правда.
15 баксов в час МИНИМАЛКА в NY!
Ниже ее НИКТО не имеет права платить.
Исключение - официанты. Но практически обязательные чаевые - 15-20% от чека.
На 15 в час очень мало кто работает.

мы вроде о канадских ценностях?
или вы когда о тратах - до с деревни оленеводов, а когда о заработках то НЙ?
  rjkz написав:Хоть гугл включите.

включил:
Согласно Федеральному законодательству США, в стране существует минимальная заработная планка, равная 7.25 долларов в час. Последний раз ее размер пересматривали еще в 2009
https://tsn.ua/ru/ato/zarplaty-v-ssha-v ... 24503.html

ТСН николы не бреше.


Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:44

  rjkz написав:Ни один штат не имеет права ставить минималку ниже федеральной.
Есть несколько щтатов, в которых она и действует.
Это - МИНИМАЛКА.
РЕальная ситуация, что найти трудно людей и на зп выше минималки.
Сейчас, правда, бизнесы начнут сдыхать, начнутся увольнения, ну и тд.
До октября.

зачем вы мне пишете это масло масляное. Я вам цифры привел. Средняя зп по США 4600 баксов/мес т.е. 28 баксов в час. Я не отрицаю.

Набегут мигранты, то будут работать за еду, как в Польше. Но в США мигрнатов дозируют. Думаю, как и в Канаде. Сидят там облизывают мексиканскую границу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 21:59

  grape написав:Навіть в нашій компанії є колеги, IT спеціалісти, які пішли в ТрО та ЗСУ ще з самого початку. За власним бажанням. Я була навіть трохи здивована. Мабуть, у мене, у вас різний рівень круга спілкування).

Круг, чи коло?

Якщо (коли) повістки будуть вручати без гендерної дискримінації - ви зі своїм колом розвернетеся на 180 градусів
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